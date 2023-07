Talan árboles por su “mal estado” en la avenida Virgen Milagrosa

El Ayuntamiento de Córdoba ha acometido la tala de árboles de gran porte y sombra en la avenida Virgen Milagrosa de Córdoba, árboles que se encontraban “en mal estado”, según precisan fuentes municipales a este periódico.

Este miércoles se podía ver a varios operarios en las labores de tala de los árboles en dicha avenida, donde han quedado hileras de tocones en los alcorques.

Algunos de los árboles talados presentaban el tronco hueco, signo del mal estado por el que el Ayuntamiento ha decidido eliminarlos. Las fuentes consultadas señalan que esta acción había sido puesta en conocimiento de la Mesa del Árbol que aborda los asuntos relacionados con el arbolado de la capital.

Hay que recordar que en los últimos meses han sido varias las ocasiones en que ramas o incluso árboles de cuajo han caído a la calzada de Virgen Milagrosa, afectando a vehículos y produciendo daños materiales.

De hecho, en mayo pasado, el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba llevó a cabo labores de poda sobre ramas de árboles con riesgo de caída en la avenida Virgen Milagrosa, tras desprenderse varias de ellas sobre vehículos, la calzada y la acera.

El área de Infraestructuras del Ayuntamiento tiene prevista la remodelación de esta avenida, según anunciaba en marzo pasado. La primera fase de la obra ya fue adjudicada y se está a la espera de su inicio. Según informaba en su día el Consistorio, esta remodelación incluye la sustitución de los árboles de la calle.

