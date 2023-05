El sube y baja de votos en la ciudad: 26.000 le dieron la mayoría absoluta a Bellido

69.681 cordobeses votaron el domingo por la candidatura del PP a la Alcaldía de Córdoba liderada por José María Bellido. En total, fueron a votar 152.457 cordobeses, casi 3.000 más que hace cuatro años. El 46,28% optó por la lista del PP, otorgando la mayoría absoluta a José María Bellido.

Los populares rozaron el umbral de los 70.000 votos, la cifra que siempre se ha señalado como la barrera a partir de la cual un partido obtiene la mayoría absoluta en Córdoba capital. El PP la logró por pura aritmética y Ley D'Hont: la diferencia con el resto de partidos fue tan grande que se llevaron los restos para lograr concejal más fácilmente. Pero el equipo de Bellido gestó su victoria en otra cifra: los 26.247 votos que ha ganado con respecto a 2019.

Hace cuatro años, el PP cosechó uno de sus peores resultados electorales en la ciudad de Córdoba. Los populares se quedaron con 43.434 votos. El motivo estuvo en la fragmentación del voto conservador. Ciudadanos se hizo con más de 22.000 votos y Vox irrumpió con casi 12.000. Este domingo, Ciudadanos se desangró y perdió 19.896 votantes. Vox, en cambio, ha crecido y ha sumado otros 6.200 apoyos más. Entonces, ¿de dónde han salido esos más de 26.000 votos que le han dado al PP la mayoría absoluta?

El grueso de esos apoyos está, desde luego, en el enorme desplome de Ciudadanos pero no solo. El PSOE ha perdido en cuatro años casi 6.300 votos. La confluencia de izquierdas (la suma de Podemos e Izquierda Unida) se ha dejado casi 5.300 votos. Teniendo en cuenta que el Pacma ha ganado 326 votos y que Adelante Andalucía se ha hecho con 1.453 votos, el resto de apoyos cosechado por Bellido ha tenido que salir de antiguos votantes de la izquierda y también de personas que se abstuvieron hace cuatro años.

Este domingo, desde las filas socialistas se hacía otra comparativa más: el PSOE había ganado votos con respecto a las andaluzas de junio de 2022. En la ciudad, hace casi un año, hubo una participación mayor. En las andaluzas se registraron unos 10.000 votos más. El PP se fue hasta los 74.194 apoyos (Juanma Moreno fue votado por 4.513 cordobeses más que José María Bellido) y el PSOE se hundió entonces a los 28.504 votos. Es decir, Antonio Hurtado habría recuperado cerca de 4.400 votos con respecto al hundimiento de hace un año, con una participación algo menor.

Comparando con esta perspectiva, el resultado de la confluencia no sería tan catastrófico. Hacemos Córdoba habría recibido 2.654 votos más que Por Andalucía, y eso que hace un año el apoyo a Adelante Andalucía fue unas cuatro veces mayor. Vox, de hecho, habría perdido también terreno. En Córdoba, han pasado de los 22.403 votos de junio de 2022 a los 17.987 de mayo de 2023, siempre haciendo esta comparación. Ciudadanos acrecienta su caída y pasa de los 5.810 apoyos de 2022 a los 2.198 de este domingo. De hecho, el Pacma se ha quedado a tan solo 200 votos de superar a Ciudadanos en las elecciones en Córdoba.

