La subasta de 12 puestos de artesanía en la Calahorra se queda desierta

La subasta de 12 puestos de artesanía en la avenida de Fray Albino, a las espaldas de la torre de la Calahorra, se ha quedado desierta, según la información divulgada por el propio Ayuntamiento. Aunque se presentaron tres ofertas, ninguna ha cumplido los requisitos y por tanto han sido excluidas, según consta en el expediente definitivo.

El Ayuntamiento había ofertado los puestos en el bautizado como Mercado de Artesanía para la temporada 2021 hasta 2024. En el proceso administrativo, ninguna de las ofertas ha logrado cumplir con las bases que fueron exigidas, por lo que finalmente se ha excluido a los tres ofertantes. No obstante, tienen un plazo de diez días para presentar alegaciones y poder seguir trabajando durante los fines de semana en uno de los puntos de más afluencia turística de la ciudad de Córdoba.

Entre las causas de exclusión está la falta de documentación, la no inscripción en el Registro de Artesanos, la falta de una declaración responsable de que los productos de artesanía que se vendan son de elaboración propia, una memoria de la actividad y otra de un taller, además de una póliza de un seguro de responsabilidad civil, según indica el Consistorio. Además, también se reclamaba certificado de estar dado de alta en la Seguridad Social y de haber pagado el Impuesto de Actividades Económicas, entre otras.

Si tras el plazo de diez días ninguno de los tres ofertantes logra cumplimentar la documentación, el Mercado de la Artesanía junto a la Calahorra prácticamente se dará por desaparecido.

