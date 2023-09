Sadeco busca empresas que recojan las naranjas amargas por más de un millón de euros

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha licitado por 1.228.656 euros la recogida de naranjas amargas durante dos años debido a que la entidad pública “no cuenta ni con el número adecuado de personal especializado en recolección de frutales ni del equipo y medios adecuados a la legislación vigente para dicha prestación”, tal y como consta en la memoria justificativa del contrato. El pasado año, esta licitación quedó desierta y Sadeco contrató a unos 40 trabajadores de la bolsa de empleo para llevar a cabo esta recolección.

En total, Sadeco tiene inventariados 25.597 cítricos que han sido divididos en tres lotes. El primero hace referencia a los árboles ubicados en los distritos Centro, Levante y Norte-Centro; en las barriadas de Cerro Muriano y Santa Cruz, así como en los polígonos industriales El Granadal, Pedroches, Las Quemadas y alrededores, y La Torrecilla. En estas zonas hay 7.704 cítricos.

En el lote dos hay 8.766 árboles de estas características entre el distrito Norte-Sierra, las zonas de Poniente Sur y Poniente Norte, y las áreas periurbanas del Aeropuerto, Higuerón, Alcolea y alrededores. Por último, los distritos del lote tres son los relativos a Sur y Sureste, que cuentan con 9.127 cítricos. No obstante, desde Sadeco señalan que tanto el número como la ubicación de los naranjos son “teóricos”, por lo que la empresa adjudicataria deberá actualizar los datos.

El periodo máximo de recogida de los frutos en cada campaña será desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, aunque Sadeco podrá modificar la fecha de inicio o fin del servicio por causa justificada. A efectos de justificación de retrasos en el plazo de ejecución, el licitador deberá tener en cuenta que no se considerará justificada la pérdida de la jornada laboral por lluvia si esta no supera los 20 mm por jornada según datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología, debiendo prever la reorganización del servicio empleando sábados y domingos para recuperar las horas de trabajo que pudieran perderse en caso de que se produzcan jornadas con lluvia inferiores a 20 mm. Además, una vez iniciada la recolección, no se podrá interrumpir hasta finalizar la totalidad de los trabajos, salvo por causa justificada.

Las empresas tienen hasta el 16 de octubre para presentar oferas.