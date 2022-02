Reclaman al alcalde el informe de impacto de género que debe acompañar al presupuesto municipal

El Forum de Política Feminista de Córdoba ha enviado una carta dirigida al alcalde de la ciudad, José María Bellido, reclamando que el presupuesto municipal de 2022 lleve acompañado el Informe de Impacto de Género, preceptivo para las cuentas de las distintas administraciones.

En el escrito, fechado este 9 de febrero y al que ha tenido acceso este periódico, el Forum de Política Feminista de Córdoba le insta a que "cumpliendo con la legalidad vigente, incluya y nos traslade para nuestro conocimiento, el documento presupuestario referido al Informe de Impacto de Género del presupuesto municipal correspondiente a 2022, indispensable para la ejecución de las políticas transversales de Igualdad en nuestra ciudad".

Recuerdan que, "desde 2011, el Ministerio de Hacienda, atendiendo a las reclamaciones de las organizaciones de mujeres, acompaña anualmente al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado un Informe de Impacto de Género. Este informe ha venido constando también en los anteproycctos presupuestarios de comunidades autónomas y de municipios".

Y, desde 2021, "la modifìcación de la ley obliga a incluir entre la documentación obligatoria al Proyecto de Ley de Presupuestos, el Informe de Impacto de Género. De esta manera se convierte en mandato legal", apuntan, para las administraciones.

Por ello, piden al alcalde el Informe de Impacto de Género del presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para 2022 -cuyo anteproyecto se ha aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local la pasada semana-, "cuyo seguimiento corresponde al Consejo Municipal de las Mujeres, constando en el II Plan Transversal de Género 2019-2022 del Ayuntamiento de Córdoba", en concreto en el apartado de los Objetivos Estratégicos 1, Línea de Acción L, medidas de actuación números 11, 12, 13 y 14.

El Forum de Política Feminista de Córdoba, que pertenece al Consejo Municipal de las Mujeres y forma parte de su Comisión Permanente por elección del Consejo, señala al alcalde que contar con el Informe de Impacto de Género "es un derecho que nos asiste y que usted tiene el deber de facilitamos huyendo de falacias argumentales. Cumpla la ley", concluyen.

