El PSOE pide al alcalde que cese a Dorado y CCOO le exige que actúe tras sus acusaciones

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que "cese inmediatamente tanto a su delegado de Infraestructuras, David Dorado, como a la coordinadora general del área", tras conocerse que la Fiscalía ha constatado “indicios suficientes” de delito por presunta prevaricación y falsedad documental en los contratos que se firmaron en este área durante el año pasado. “Cada minuto que deja pasar Bellido sin apartar de su gobierno a su delegado de Infraestructuras supone un respaldo a la presunta corrupción que ha corroborado la Fiscalía. Dorado no puede seguir gestionando ni un minuto más dinero público, el dinero de todos los cordobeses y cordobesas”, ha afirmado la concejala Alicia Moya.

Al PSOE le han indignado las acusaciones que ha vertido David Dorado "contra prácticamente todos los funcionarios, técnicos y órganos de gestión de los que se ha acordado", afirman los socialistas a través de una nota de prensa. “Es una estrategia muy sucia intentar eludir su responsabilidad en este asunto tan grave culpando a estos trabajadores municipales. Le recordamos que la justicia ha señalado tanto a la coordinadora general que él nombró, como a la persona encargada de firmar esos contratos, también nombrada por él”, explica Moya. Los socialistas recuerdan que Dorado incluso retiró algunas de las competencias al jefe de alumbrado público para traspasárselas al jefe ahora investigado. Por lo tanto, insisten, “el último responsable es él”.

“Al delegado de Infraestructuras le exigimos no sólo que retire esas acusaciones sino que también deje de echar balones fuera para intentar encontrar supuestos contratos irregulares como los suyos donde no los hay . No existen”, sentencia la edil. Y continúa: “Si de verdad no tiene absolutamente nada que ver en estas presuntas prácticas delictivas debe cesar a esas dos personas y abandonar el área para dejar entrar a alguien que la gestione mejor y sobre todo, que no oculte información”. El PSOE cree que debería ser el propio delegado el que abandonara su cargo pero, si no es así, es José María Bellido, como responsable de su nombramiento, el que debe cesarlo hoy mismo.

El PSOE se personará en la causa

Por último, la edil socialista ha confirmado que, cuando sea el momento procesal oportuno, el Grupo Municipal Socialista se personará en la causa judicial. Será la única manera, aseguran, de estar informados “porque este gobierno municipal sigue instalado en la falta de transparencia sobre éste o cualquier otro asunto”.

“Creemos en la presunción de inocencia pero también creemos que, para que se puede investigar con absoluta libertad todos estos cargos señalados por la Fiscalía, deben estar fuera del Ayuntamiento de Córdoba”, concluye Alicia Moya.

Indignación en CCOO

Por su parte, la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Córdoba ha mostrado su indignación por las declaraciones del Delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, aparecidas en prensa este fin de semana y por la réplica del alcalde, José María Bellido, desvinculándose de sus argumentos sobre los contratos presuntamente fraudulentos de su área que están siendo investigados.

“No nos quedamos sorprendidos ante las declaraciones del señor Dorado –en las que achaca a un fallo en cadena de los departamentos municipales de Contratación, Asesoría Jurídica e Intervención el presunto incumplimiento de la Ley de Contratos en los contratos de sustitución e instalación de luminarias-. No es la única vez que intenta inculpar a otros de su gestión. Primero lo hizo con la señora Amparo Pernichi y ahora con el personal municipal de Contratación, Intervención y Asesoría Jurídica. El señor Dorado no tiene límites ni filtro, ni nadie que se los ponga”, lamentó la secretaria de la Sección Sindical de CCOO en el Consistorio, María José Víbora.

Víbora señaló que “no vamos a entrar en lo que está en la Fiscalía, pero sí en la trayectoria del señor Dorado. Muchas veces lo hemos puesto de manifiesto, de hecho, denunciamos ante la Inspección de Trabajo el Plan Aire, responsabilidad exclusivamente suya, teniendo que ampliar la demanda ante Trabajo por el pasotismo del señor Dorado y la inacción del señor Bellido”.

A CCOO le parece “una falta de respeto a la ciudadanía cordobesa intentar inculpar a la oposición de su mala gestión, pero no teniendo bastante, el señor Dorado, que ha conseguido su pequeño Reino de Taifas en el Área de la que es responsable, intenta desvincularse atentando contra la integridad del personal municipal”, criticó la responsable sindical que recuerda que “la legislación le habilita para que inicie los correspondientes expedientes disciplinarios, sin embargo no lo ha hecho en los 3 años que lleva dirigiendo este Área, pero el problema no es éste, sino que se ha ido creciendo con el paso del tiempo, y ahí si tiene responsabilidad el señor Bellido por permitir lo que está ocurriendo en este Ayuntamiento”.

“CCOO, como parte social, no tenemos capacidad organizativa, sino negociadora y muy limitada. Hemos denunciado y avisado sobre lo que está pasando, oídos pero no escuchados”, remarca María José Víbora quien recuerda al alcalde que el señor Dorado es parte del Gobierno municipal, como lo es todo el personal nombrado por libre designación por lo que no puede desvincularse de los argumentos del Delegado de Infraestructuras y debería tomar cartas en el asunto de una vez por todas”.