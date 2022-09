El PSOE acusa al gobierno local de PP y Cs de “intentar engañar” a los cordobeses con las ordenanzas fiscales

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha acusado este miércoles al gobierno municipal de PP y Cs, que encabeza el alcalde popular José María Bellido, de “intentar engañar a los cordobeses con las ordenanzas fiscales que prepara para el año que viene”.

Para empezar, según ha explicado en rueda de prensa, “convocaron a los medios para hablar de un anteproyecto que nadie conoce. A nosotros, el principal grupo de la oposición, no nos ha llegado el documento que tendremos que votar y, por otro lado, su gran titular es 'bajada de impuestos', pero lo que no explican son las consecuencias que esto tendrá para la ciudad”, recordando Romero que su grupo siempre ha apostado “por la progresividad fiscal: aporta más el que más tiene, no al revés”.

Por eso, se ha preguntado “¿a quién le afecta, por ejemplo, la bajada del uno por ciento del IBI rústico?”, respondiendo que “a los propietarios de tierras, que son muy pocos en esta ciudad”, pues “la gran mayoría no tenemos fincas rústicas”, mientras que “la bajada del uno por ciento en el Impuesto de Plusvalía afecta solo a los grandes propietarios de inmuebles”, pues “el vecino de clase media trabajadora de la Fuensanta, el Sector Sur o el Parque Figueroa que venda un piso pagará unos 200 euros de plusvalía y se ahorrará solo dos euros”.

Junto a ello, “la bajada del uno por ciento en el Impuesto de Vehículos Tracción Mecánica sí afecta a una gran parte de los habitantes de la ciudad, pero es insignificante”, ya que “un cordobés con un vehículo de gama media que paga 60 euros de sello se ahorra solo 60 céntimos. ¿Qué hace con eso?. No tiene ni para comprar chucherías a sus hijos”, con lo que está claro que “vuelven a pensar que somos tontos, porque sabemos que la bajada de ingresos por estos impuestos repercutirá en los servicios públicos”.

Ello ha llevado a Romero a predecir que “la ciudad estará más sucia y abandonada, porque habrá menos dinero para Sadeco y para el Área de Infraestructuras, mientras que la calidad del servicio que presta Aucorsa también se reducirá, y los árboles o los carriles bici estarán cada vez en peores condiciones”.

Baja ejecución

Romero entiende que, “realmente al alcalde y a su equipo no les importa ingresar menos porque nunca gastan el dinero que tienen en caja. Diga lo que diga el delegado de Hacienda, la ejecución, a fecha 31 de julio, es del 30,59 por ciento, la más baja de la historia de la democracia en Córdoba, y no lo digo yo, lo dice la titular del Órgano de Planificación Presupuestaria, que es funcionaria de carrera”.

Por eso, los socialistas le exigen al alcalde que, “si de verdad quiere ayudar a los ciudadanos de esa clase media trabajadora que vive en los barrios, que invierta los remanentes en las propuestas que hizo el PSOE, pues el PP rechazó todas excepto una: complementar el descuento del bonobús aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para llegar al 50 por ciento”.

En este contexto, Romero ha argumentado que “los 700.000 euros que se dejarían de ingresar por la bajada de impuestos pueden servir para generar empleo en la ciudad. Que los inviertan en crear empleo. En Cecosam, por ejemplo, se podría contratar a 18 personas, que tendrían un trabajo fijo con un sueldo digno que les permitiría comprarse una vivienda o dar una buena educación a sus hijos”.

Propuestas del PSOE

Los socialistas, por su parte, proponen la “exención del 100 por 100 de los impuestos municipales durante cinco años a aquellas empresas que se instalen en Córdoba para prestar algún tipo de actividad o servicio vinculado directa o indirectamente a la Base Logística” del Ejército de Tierra.

También proponen “ampliar el supuesto de la bonificación del 50 por ciento del IBI durante diez años a todas aquellas inversiones que vayan vinculadas a producción de energía renovable destinada al autoconsumo. Actualmente esa reducción solo afecta a quienes compran placas fotovoltaicas para sus viviendas, pero hay muchas más opciones para ahorrar en la factura de la luz”.

Por otro lado, el portavoz municipal del PSOE ha lamentado que, una vez más, “nos encontramos ante grandes titulares para la prensa, pero sin contenido. Lo hacen con todos los proyectos. Ocurrió ayer mismo con el parque de Levante. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que han ido a anunciar el inicio de unas obras que nunca empiezan”.

También ha puesto otros ejemplos, como la reunión de la edil delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), con los representantes de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), “para presentarles el espectáculo de imagen, luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos y su supuesta puesta en marcha, cuando el equipo de gobierno ha reconocido que no empezará en otoño”.

Otro caso es el anuncio de un nuevo “plan estratégico” para el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), “con el que, según la delegada de Turismo, se busca 'convertir a Córdoba en una de las sedes de ferias, festejos, y convenciones a nivel internacional', cuando el alcalde ya ha confirmado públicamente que se están dando los pasos necesarios para disolver este organismo”.

También ha hecho alusión Romero al anuncio del alcalde, “coincidiendo con la visita del consejero de Medio ambiente, de un gran proyecto para autoabastecer de energía a los servicios públicos, pero lo que no cuenta es que solo la implantación de uno de los sistemas que proponen cuesta 60 millones de euros y que ni siquiera saben de dónde van a sacar el dinero”.