Primavera de récords: llegaron más turistas a Córdoba entre abril y junio de 2022 que antes de la pandemia

La primavera de 2022 fue la que mejores registros de turistas ha dejado en la provincia de Córdoba en los últimos cinco años. Según demuestra la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del segundo trimestre del año, entre abril y junio de 2022 pasaron por Córdoba 652.108 turistas, el mejor dato (numérico) en el último lustro, superior incluso al del año 2019, antes de que la pandemia del Covid supusiera un punto de inflexión en el sector.

Los datos evidencian que Córdoba es, tras Sevilla, Huelva y Málaga, la provincia andaluza que más creció en número de turistas respecto al año 2021, en el que aún había restricciones. Córdoba creció un 145%. Pero, además, es de las provincias andaluzas que crece si se compara con el último año turístico completo, el de 2019.

También han mejorado en estos tres años otros indicadores. Por un lado, la estancia media. En la primavera de 2019 era de 2,7 días, mientras que este año ha sido de 2,9. Por otro, el gasto medio de los turistas ha crecido, y ha pasado de 66,3 euros hace tres primaveras, a 68,6 entre abril y junio de este año.

Los turistas valoran especialmente el patrimonio cultural de Córdoba, al que le otorgan una puntuación del 9,3. En general, las valoraciones de los servicios que ofrece Córdoba no bajan del 8, con especial puntuación para los paisajes y parques naturales (8,9), la atención sanitaria (8,9), el trato dispensado (8,9), el servicio de AVE (8,8), la seguridad ciudadana (8,8) u la información turística (8,8). En este ámbito, Córdoba es, tras Cádiz y Almería, la provincia con mejor valoración por parte del turista.

En Córdoba, eso sí, el porcentaje de turistas que viene por vacaciones u ocio es el más bajo de Andalucía. Sólo el 58% acudió a la ciudad por este motivo. El 25% lo hizo para visitar amigos y familiares, el 8% por trabajo, negocios o ferias y congresos, y el 8% por otros motivos.

El número de turistas que recibió Andalucía entre abril y junio de este año alcanzó los 8,9 millones, un 132,2% más que el mismo trimestre de 2021. El gasto medio diario realizado por los turistas en Andalucía fue de 72,03 euros, un 4,3% superior al del año anterior, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Durante este período, de los turistas que visitaron Andalucía, el 35,2% eran andaluces, el 31,4% eran del resto de España, el 26,5% procedían de la UE (excluida España) y Reino Unido, y el 6,9% del resto del mundo.

El 86,4% de los turistas que visitaron Andalucía lo hicieron por vacaciones, el 8,3% para visitar a familiares y amigos, el 2,5% por trabajo o negocios y el 2,8% restante alegaron otras motivaciones.

En el segundo trimestre de 2022, el 65,3% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 28,1% utilizó apartamento, piso o chalet. La estancia media, o número de días que por término medio permanece un turista en Andalucía, se situó en 5,1 días, un 15,9% más que un año antes.

En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga concentró el 26,9% de los mismos, seguida de Cádiz, Sevilla y Granada con el 16,5%, 14,4 % y 12,1%, respectivamente. Las provincias más valoradas fueron Almería y Cádiz, con un 8,8, y Córdoba y Jaén con un 8,7, y los aspectos mejor valorados por los visitantes fueron los relacionados con la atención y el trato, los paisajes y parques naturales, la seguridad y el patrimonio cultural.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!