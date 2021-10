La Policía Local incrementará los controles tras los atropellos con conductores ebrios de este fin de semana

La Policía Local de Córdoba incrementará los controles de alcohol, drogas y velocidad después de que este fin de semana hayan tenido lugar dos atropellos en los que los conductores han dado positivo en alcohol -uno además en drogas-, y han resultado heridas dos personas: una joven y un anciano.

Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de Presidencia y responsable de Seguridad del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, quien ha avanzado que "vamos incrementar en la medida en que podamos" los controles, "incrementando la frecuencia de los mismos y en la hora que más puede generarse esa posibilidad de conducta sancionable".

Torrico ha explicado que la Policía Local "tiene regularmente controles de detección de conductores con alcoholemia y drogas, que muchas veces van asoaciadas".

El portavoz del gobierno municipal ha señalado que "creo que deberían endurecerse las sanciones, aunque me temo que no cambiaría mucho la irresponsabilidad de algunos, de no tener conciencia del daño que se hace" y ha recordado que el autor del atropello a la joven este fin de semana en Ollerías, "una persona que casi provoca una muerte, a las 24 horas está en la calle. Eso es muy difícil de entener".

Por último, Torrico ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: "Apelo a la responsabilidad individual de cada uno de los conductores cordobeses. No podemos conducir en ciertas condiciones, no solo por la multa o por que nos pase algo a nosotros, sino que podemos causar un grave daño a los demás".