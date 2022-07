El Pleno demanda al Gobierno un “debate” sobre las futuras concesiones de autobús

Los grupos políticos de PP, Cs, Vox, IU y Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba han sumado sus votos para aprobar una moción en la que instan al Gobierno de España a abrir un proceso de debate sobre un nuevo mapa concesional, donde se expongan las líneas claras de actuación que el Gobierno pretende desarrollar, buscando garantizar y mejorar el servicio de transporte por autobús en todo el territorio nacional.

Asimismo, en la moción aprobada con el voto en contra del PSOE, se insta al Gobierno central a escuchar las aportaciones que puedan realizar las comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos relacionados, así como las que puedan realizar los demás actores implicados en el transporte por carretera en autobús, singularmente los representantes del diálogo social.

Y, junto a ello, se pide garantizar el mantenimiento de todos los servicios del transporte de viajeros regular por autobús en su nuevo mapa concesional.

Agilizar la Ley Trans

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado -con los votos a favor de PSOE, IU y Podemos; la abstención de PP y Cs y el voto en contra de Vox, una moción para solicitar al Gobierno Estatal a acelerar los trámites parlamentarios para aprobar la ley trans y LGTBI.

Asimismo, durante el transcurso del Pleno de este jueves, se han aprobado varias mociones para instar al gobierno municipal a realizar mejoras en la limpieza y el mantenimiento de infraestructuras en los barrios -como Ciudad Jardín- y las barriadas periféricas de la capital.

Finalmente, en este Pleno ordinario de julio no ha tenido lugar el debate sobre el uso de los remanentes de las arcas municipales, una propuesta que no iba en el orden del día y que el gobierno quiso introducir por la vía de urgencia a lo que la oposición se oponía para tener tiempo de estudiar dicha propuesta. Finalmente, no se incluyó en los asuntos de este Pleno y se verá en uno próximo extraordinario en este mismo mes de julio.