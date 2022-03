El Pleno aprueba un aval bancario para afrontar la multa de Hacienda a Aucorsa

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves la petición de un aval bancario de 1.237.000 euros para hacer frente a la multa que Hacienda ha impuesto a la empresa municipal de transporte, Aucorsa, por impagos de IVA.

Hacienda ya le ha puesto una sanción a Aucorsa. El importe a pagar es superior a los 1,3 millones de euros, intereses incluidos. Pero la dirección de Aucorsa no está de acuerdo con la multa y la ha recurrido. Pero mientras tanto o avala este importe o Hacienda acabará por embargar las cuentas de Aucorsa y cobrarse el débito, que hará efectivo si finalmente no prosperan, como no ha ocurrido en años anteriores, los recursos interpuestos. El próximo martes 15 de marzo es la fecha que Hacienda ha fijado para la presentación del aval como pago de la multa.

La Agencia Tributaria ha vuelto a girar una inspección a Aucorsa por lo que considera que es un impago de una parte del IVA que esta entidad pública debía haber abonado en el ejercicio del año 2018. Anualmente, Aucorsa percibe transferencias por parte del Ayuntamiento de Córdoba en concepto de ayudas para financiar las tarifas especiales de jóvenes y jubilados. Desde el año 1999, que conste, el Ayuntamiento realiza la misma operación: transfiere el capital. Aucorsa, por su parte, considera que por esos ingresos no debe pagar IVA alguno, algo con lo que la Intervención General de Fondos lleva 23 años en desacuerdo. Ahora, la Agencia Tributaria insiste en un concepto por el que Aucorsa ya tuvo que pagar IVA atrasado de los ejercicios de 2014 a 2017.

El aval bancario es necesario ahora para hacer frente a ese pago y los grupos de la oposición -PSOE, IU, Podemos y Vox- se han abstenido para que la propuesta de los socios de gobierno -PP y Cs- sobre el aval, salga adelante, y evitar así mayores problemas económicos a la empresa municipal. Sin embargo, han afeado la "falta de información" sobre este expediente así como sobre el procedimiento para obtener el aval.

Han denunciado que no se haya elegido entre varias ofertas de entidades bancarias y que se haya elegido directamente al banco -Cajasur-, que finalmente ofrecer el aval. Por su parte, Vox ha pedido "depurar responsabilidades" en el consejo de administración de Aucorsa por la labor de la gerencia en este asunto. El próximo martes 15 de marzo es la fecha que Hacienda ha fijado para la presentación del aval como pago de la multa.

La Delegación Municipal de Hacienda inició un expediente para pedir al Pleno la autorización de la firma de este aval con Cajasur. Pero el expediente se ha encontrado con un durísimo informe firmado por la Intervención General de Fondos que considera que no se habrían seguido los trámites legalmente establecidos para la firma de ese aval y que apuntan a que Aucorsa no ha provisionado qué supondría tener que pagar esos 1,3 millones de euros, algo que, afirma el documento, al que ha tenido acceso este periódico, pondría en riesgo la estabilidad presupuestaria de la empresa municipal de transporte de Córdoba.