Plan especial de la Policía Local en la Cuesta del Reventón con descensos prohibidos a más de 10 km/h

El viernes pasado, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, dio por inaugurada la reforma y rehabilitación de la Cuesta del Reventón. El regidor ya pronosticaba que el popular sendero cordobés se iba a convertir durante el fin de semana “en una feria”, algo que se cumplió. Centenares de senderistas y ciclistas subieron y bajaron el popular Reventón. Ya entonces, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, advertía de las señales instaladas, sin las que “no podemos sancionar”. Las más sorprendentes para muchos ciclistas eran las que señalaban que los ciclistas no podían circular a más de 10 kilómetros por hora. Para arriba es fácil. En descenso, casi imposible.

La rehabilitación de la Cuesta del Reventón ha disparado la popularidad de este sendero, que desde el mismo casco urbano de Córdoba desemboca en el corazón de Sierra Morena en apenas dos kilómetros, en las Ermitas. Ahora es un camino mucho más accesible y, por tanto, abierto a más público. Antes, era un sendero complicado, con la roca viva, un paraíso para los ciclistas de MTB especialmente en su descenso.

Para garantizar la convivencia, el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial de vigilancia de la Policía Local en la Cuesta del Reventón. El fin de semana, los agentes circularon por el sendero y vigilaron sus accesos. Fuentes municipales han concretado a este periódico que el objetivo no fue sancionar a aquellos ciclistas que circulaban a más de 10 kilómetros por hora, sino advertirles de que a partir de ahora no se podrá hacer. A más velocidad, advierten las fuentes, se pone en peligro a los senderistas o peregrinos que acuden a Las Ermitas, en un trayecto en el que se ha multiplicado el número de usuarios tras la reforma.

La Policía Local mantendrá la vigilancia en El Reventón durante los próximos fines de semana, han confirmado las fuentes. Aunque su labor inicial es informativa se comenzará a sancionar cuando se considere oportuno o cuando observen que se puede poner en peligro al resto de usuarios de la vía.

La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que los ciclistas pueden ser multados por exceso de velocidad. En el caso de que se supere el límite hasta 20 kilómetros por hora sobre lo permitido (en el caso del Reventón sería 30 kilómetros por hora), la sanción es leve y la multa alcanza los 100 euros. Si el límite se supera en 21 kilómetros por hora la multa se va ya hasta los 300 euros. Y en el caso de ir a más de 50 kilómetros por hora sobre el límite la sanción se va a los 600 euros.

