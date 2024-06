La oposición critica que el Ayuntamiento patrocine con 100.000 euros el concierto de Luis Miguel

La oposición municipal en bloque, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, han criticado que el Ayuntamiento destine, al menos, 100.000 euros del presupuesto municipal para patrocinar el concierto con el que Luis Miguel arrancará su gira en España. La cita es este viernes en la plaza de toros de Córdoba.

La cifra de 100.000 euros ha sido aportada por la oposición pero aún no por el gobierno local. El pasado lunes, la Junta de Gobierno Local aprobó que el área de Presidencia se encargase del patrocinio, pero en el expediente no constaba la cantidad.

“Este es un evento organizado por una empresa privada que supuestamente va a ser subvencionada a través de un contrato de patrocinio que, teóricamente, ese contrato de patrocinio debe significar algún tipo de promoción para la ciudad cuando el evento se lleva a cabo en la misma ciudad y, por otra parte, los visitantes van a ser, o los espectadores, mejor dicho, van a ser justamente los ciudadanos de Córdoba y de la provincia”, ha denunciado el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado.

El socialista considera “un fraude” el contrato de patrocinio, de forma presunta, algo que “nos parece vergonzoso y lamentable. El señor Bellido no es capaz de gastar los fondos europeos, de poner en marcha el Pabellón de la Juventud, no es capaz de poner en marcha el campo de fútbol de San Eulogio, no es capaz de abordar inversiones que necesitan la ciudad, inversiones muy necesarias, como puede ser un plan de entoldado, o como puede ser un plan de arbolado, o como puede ser conclusión de varios equipamientos sociales que son necesarios, pero, sin embargo, sí es capaz de hacer lo más fácil y es repartir dinero, sobre todo, a esta gran empresa de la influencia del Partido Popular en Málaga y del señor Bendodo”, ha denunciado.

A las críticas se ha sumado el grupo municipal de Hacemos Córdoba, a través de una nota de prensa, que ha manifestado su rechazo ante el pago de 100.000 euros a una empresa privada para la organización del concierto de Luis Miguel, acusando al alcalde de “entender la cultura como un negocio”. Según Hacemos Córdoba, esta acción “demuestra que el PP considera la cultura solo desde una perspectiva comercial, beneficiando a su entorno más cercano”. En este sentido, Hacemos Córdoba ha solicitado por escrito información detallada del expediente relacionado con este evento para evaluar la responsabilidad del equipo de gobierno en este asunto.

La coalición ha criticado duramente la decisión de financiar con dinero público un evento privado, con entradas promedio de 200 euros, mientras se descuida la organización de eventos culturales accesibles para toda la ciudadanía. “Es un despropósito financiar con fondos públicos un concierto de estas características, especialmente cuando hay proyectos culturales esenciales que están siendo abandonados”, han señalado desde Hacemos Córdoba.

A las críticas se ha sumado Vox Córdoba. De hecho, su portavoz, Paula Badanelli, ha anunciado el sorteo de dos entradas a través de las redes sociales. Las entradas son de protocolo, cedidas por el Ayuntamiento a su grupo municipal.