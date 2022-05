Otra oportunidad para los higos chumbos: el Ayuntamiento habilita 13 puestos que en 2021 se quedaron libres

El Ayuntamiento de Córdoba ha vuelto a abrir el plazo de presentación de solicitudes para vender higos chumbos en la calle, productos que durante el pasado año no se vieron en la vía pública ya que la convocatoria quedó desierta ante la ausencia de ofertas.

Se han puesto a disposición de los vendedores un total de 13 autorizaciones distribuidas por diferentes puntos de la ciudad y en puntos de especial tránsito de peatones como son Avenida de Granada, Glorieta Cisneros, mercadillo Noreña, Avenida Rabanales, Avenida Virgen Milagrosa, Avenida Medina Azahara, Plaza del Mediodía, entrada al mercadillo de El Arenal, Avenida Jesús Rescatado, Avenida de los Almogávares, salida del mercadillo El Arenal, Avenida Jesús Rescatado y Glorieta Amadora.

Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados tienen hasta el cinco de junio para presentar las solicitudes, que deberán ir acompañadas de diversa documentación como la fotocopia del DNI, el informe de vida laboral, certificado de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria, documento acreditativo de estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social y de estar al corriente en el pago de cuotas y encontrarse en situación de alta en el régimen de la Seguridad Social.

Asimismo, deberá presentar un seguro de responsabilidad civil vigente por un importe mínimo de 150.000 euros y un certificado acreditativo de formación como manipulador de alimentos.

