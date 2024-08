Música, mímica, teatro: el Ayuntamiento oferta 55 permisos a los artistas que quieran actuar en la calle

Fue el concejal Emilio Aumente el que reguló las actuaciones artísticas callejeras en la ciudad de Córdoba, después de varias demandas y también problemas con algunos artistas. Desde entonces, el Ayuntamiento de Córdoba concede por periodos de dos años hasta 55 permisos a diferentes artistas callejeros para que puedan actuar en la vía pública. Eso sí, en unos espacios determinados y a unos horarios concretos. El objetivo: evitar problemas, molestias vecinales y situaciones de tensión entre los propios artistas.

Esta semana, el Ayuntamiento ha publicado las bases para renovar las autorizaciones, que nunca se completan. El año 2022, por ejemplo, se quedó en algo más de 30 autorizaciones, sobre las 55 previstas. Ahora, los artistas tienen tiempo para estudiarse las bases y presentar su propuesta. El plazo de admisión de solicitudes se abre el próximo 1 de octubre y se cerrará el día 31. Posteriormente, el Ayuntamiento evaluará las propuestas y adjudicará las plazas.

La tipología de actividades artísticas a realizar: son música (solistas o grupos de no más de cuatro miembros) con o sin venta del producto que refleje la actividad realizada, mímica y estatuas humanas; teatro, títeres y marionetas; danza, actividades circenses (malabares, payasos, etc.), magia e ilusionismo, globoflexia y pompas de jabón; pintura, retrato y caricatura (en lienzo, papel, cartón, cartulinas, etc. ) con venta de productos fruto de la actividad; fotografía artística con venta de productos fruto de la actividad; y otras manifestaciones artísticas asimilables a criterio del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento prohíbe que se usen altavoces que puedan superar los 60 decibelios o la instalación de escenarios donde se pueda taconear. También se regula la presencia de tambores o baterías, que provocan sonidos más graves y molestos para los vecinos.

La concesión de las autorizaciones está regida por nueve criterios específicos: prioridad del uso común, beneficios para la ciudad, afección que la actividad para la ciudadanía, recursos municipales implicados, tipología de la actividad, tiempo de duración, rotación, calidad y la experiencia de las personas solicitantes.

El horario de las actuaciones y venta al público será de lunes a domingo dentro de las franjas horarias comprendidas entre las 10:00 y las 14:00 y de las 17:30 a las 22:00 (23:00 en los meses de mayo a septiembre incluidos), garantizando el descanso diario y semanal que establece la legislación laboral, según consta en las bases.

Los artistas podrán estar en tres grandes espacios: Centro y Zona Comercial, Centro Histórico y Entorno del río, Eje Tendillas-Mezquita-Puente Romano y otras zonas dispersas. Sobre la primera, los lugares autorizados son Bulevar del Gran Capitán (junto al templete), Concepción (desde Puerta de Gallegos hasta Bulevar del Gran Capitán), Gondomar, Plaza de Las Tendillas, Cruz Conde y Paseo de la Victoria (acera desde el Mausoleo Romano hasta el Parque Infantil de Tráfico).

En relación al Centro Histórico y Entorno del río, los artistas podrán estar en la Plaza del Potro, Plaza de la Corredera, Paseo de la Ribera, Ronda de los Mártires, Avenida del Alcázar (zona ajardinada frente a Pasaje Santa Teresa de Jornet), Caballerizas Reales (zona ajardinada del exterior del Alcázar de los Reyes Cristianos), Avenida de Fray Albino, Paseo bajo de Miraflores (junto a Torre de La Calahorra) y Carretera Madrid-Cádiz (desde Ermita de los Santos Mártires hasta Puente de El Arenal)

El Eje Tendillas-Mezquita-Puente Romano se extiende por Jesús María, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte, Plaza Agrupación de Cofradías, Torrijos, Magistral González Francés y Puente Romano, excluyéndose la Puerta del Puente y la Plaza del Triunfo.

Sólo se autorizan actuaciones artísticas (no venta de arte) a una distancia mínima de 100 metros de la Puerta del Puente y la Torre de La Calahorra respectivamente. Por último, las últimas localizaciones autorizadas son la Avenida de la Libertad la Avenida Al-Nasir, la Avenida de Barcelona, Plaza de Colón, Gran Vía Parque y Ronda de los Tejares.