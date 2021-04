El Movimiento Ciudadano plantea mejoras para el proyecto de la Ronda Norte

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en coordinación con el ayuntamiento de Córdoba, ha presentado los resultados del “Estudio de Viabilidad para la construcción de la Ronda Norte de Córdoba”. El objeto de la infraestructura planteada es solucionar la conexión viaria entre la denominada Ronda Oeste y la Ronda Norte de ejecución municipal subsidiaria.

El trazado propuesto se desglosa en dos fases: la primera, desde la Glorieta de María Maeztu, en la avenida de Santa María de Trassierra, hasta la Glorieta de Santa Beatriz; y la segunda, desde ésta hasta conectar con la Ronda Norte municipal en el extremo este de la calle Ingeniero Ruiz de Azúa.

Tras presentarse el trazado, se han desarrollado negociaciones entre la Consejería y el ayuntamiento de Córdoba, y a su vez, con el Consejo del Movimiento Ciudadano, específicamente, a través de los Consejos de Distrito Norte y Noroeste, que han dado como resultado unas propuestas de mejora de las características y condiciones del trazado, así como de las actuaciones complementarias que se deben acometer paralelamente a la ejecución del proyecto.

Estas propuestas deben ser asumidas por ambas administraciones que velarán por su cumplimiento. A este respecto, se trasladarán las mismas a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a la Gerencia de Urbanismo y al equipo redactor del proyecto de Ronda Norte (tramo de la Junta de Andalucía).

Para hacer un seguimiento de su concreción y cumplimiento, se mantendrán mesas de negociación sobre las distintas fases del proyecto, desde su fase de anteproyecto hasta su puesta en funcionamiento, con participación del Movimiento Ciudadano.

La Fase I no se deberá licitar hasta que se conozca el proyecto definitivo y se verifique que se cumplen las anteriores propuestas. La fase 2 se encargará el proyecto de construcción. Esto se opone a que la Consejería de Fomento anuncie que el proyecto se encuentra en su fase final, que cuenta, supuestamente, con consenso vecinal y que próximamente se anunciara su licitación puesto que nada conocemos del mismo más allá de una propuesta de trazado, que además se debe modificar y que aún no hemos trasladado las presentes propuestas que deben condicionarlo. Por lo que insistimos que el proyecto aún se debe negociar o no contará con nuestro beneplácito.

Las actuaciones propuestas son:

Fase I

Soterramiento del tramo de Ronda Norte entre las glorietas de María de Maeztu y la de Académica García Moreno, y en caso, de que no se opte por esta solución, proponemos que se plante una doble fila de árboles a tresbolillo, con arbustos de rama dura y tupida intercalados, con unos ocho metros de anchura en total, que sirva de pantalla vegetal y de barrera de seguridad entre las calles Pintor Maruja Mallo y Analista Ada Byron. En la margen contraria, donde irá el Parque del Flamenco, generar otra pantalla vegetal que lo aísle de la Ronda.

Remodelación de la Glorieta de María de Maeztu, en la avda. Santa María de Trassierra, con la construcción de un paso interior por el que discurrirá la Ronda Norte. La glorieta queda a nivel del terreno actual recogiendo en ella todos los accesos actuales. Dispondrá de al menos dos carriles de circulación. Bajo la glorieta discurrirá la Ronda con ramales de entrada y salida en los dos accesos, al oeste y al este. Todas las márgenes serán ajardinadas.

La Glorieta Académica García Moreno debería contar con la misma actuación que la Glorieta de María Maeztu (Paso inferior por el que discurra la Ronda). Debe mejorarse por el ayuntamiento su jardinería, incrementando el número de árboles y arbustos. Se integraría el tramo comprendido entre esta glorieta y la Glorieta María de Maeztu con la jardinería del Parque del Canal Oeste. Se debe estudiar la conexión a la misma desde la calle Marie Curie.

Remodelación de la avda. De la Arruzafilla: construcción de una vía de servicio de un carril de circulación y aparcamiento en línea junto al acerado actual. La Ronda discurrirá en paralelo, ligeramente deprimida y separada de la vía de servicio por una zona verde de al menos doce metros de anchura con sección vertical de loma ajardinada para evitar la difusión del ruido, creándose para ello una pantalla vegetal. La propuesta evita la visión y el ruido del tráfico de la Ronda desde el acerado de la avenida de la Arruzafilla. Se requiere que se defina exactamente la situación sobre la avenida actual y el niel que alcanzará la capa de rodadura de la Ronda. La margen norte de la Ronda se integra en el Parque del Canal Centro. La Ronda Norte en el tramo correspondiente a la Avenida de la Arruzafilla dispondrá de tres pasos de peatones semaforizados, uno en cada extremo y otro central.

La Glorieta de Santa Beatriz debería contar también con un paso subterráneo por donde discurra la Ronda. En caso de que se opte por la remodelación de la Glorieta de Santa Beatriz, según PGOU vigente. Tres carriles de circulación en la calzada anular. Ajardinamiento de todo el espacio interior de la glorieta salvo la fuente. Mantener la conexión con la calle Joaquín Sama Naharro. Ampliación del acceso desde la calle Poeta Emilio Prados a la glorieta y en el extremo norte a la avda. del Brillante a dos carriles de circulación en ambos sentidos. Hay que aclarar la solución de salida hacia la avenida del Brillante. Toda la zona será semaforizada y con medidas de reducción de velocidad.

Actuaciones accesorias a la Ronda

Construcción de una glorieta en el encuentro de la avda. De la Arruzafilla con la Avda. Del Brillante según el PGOU vigente.

Construcción de las canalizaciones para el soterramiento de la línea de alta tensión que discurre sobre el Canal del Gudalmellato. El ayuntamiento de Córdoba procederá a la construcción del resto de canalizaciones hasta la Subestación Figueroa de ENDESA en carretera de Trassierra y al tendido eléctrico soterrado de ambos tramos.

El ayuntamiento de Córdoba integrará en el Parque de Canal, actualmente en desarrollo del proyecto por la GMU, y en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el Canal de Gudalmellato con la solución técnica que se acuerde y que se deberán consensuar vecinalmente, tanto el parque, como la forma de integrar el canal.

Fase 2:

La Ronda debe acometer a la Glorieta de Santa Beatriz desde el solar actualmente calificado de Equipamiento Comunitario. Posteriormente se deprimirá la rasante y en planta se dirige hacia el Canal del Guadalmellato para cruzar bajo la Avda. del Brillante y continuar soterrada siguiendo el trazado del Canal hasta cruzar bajo la calle Escultor Ramón Barba. Este tramo se diseñará soterrado en falso túnel desde la zona trasera del Colegio Público García Baena hasta la calle Escultor Ramón Barba.

El ayuntamiento ajardinará el solar resultante de la actuación, actualmente sede del Cámping Municipal.

Se debe construir una salida directa desde la Ronda a la calle Poeta Emilio Prados.

La Ronda deberá discurrir en túnel bajo el Parque de la Asomadilla hasta quedar descubierto frente a la calle sor Ángela de la Cruz, dirigiéndose a conectar con rampa de acuerdo con la traza de Ronda municipal, actualmente en construcción. Este túnel bajo el Parque de la Asomadilla, se construirá en la mayor longitud posible, mediante el procedimiento de mina, al objeto de reducir al máximo posible la afección al parque.

Se construirá un ramal de salida desde la Ronda hacia la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, sentido oeste, con la mayor longitud posible soterrada.

Se construirán salidas y entradas desde la Ronda hacia/desde la glorieta ubicada en la avda. Fuente de la Salud, bajo la Ronda municipal. Así mismo desde esta glorieta ubicada en la avda. Fuente de la Salud, bajo la Ronda municipal. Asimismo, desde esta glorieta parte un carril de servicio que discurre delante del campo de fútbol de la Asomadilla y se incorpora a la calle Ingeniero Ruiz de Azúa sentido oeste. Junto al campo de fútbol de la Asomadilla se construirá una zona de aparcamiento con acceso desde el canal de servicio.

Se adaptará como aparcamiento la zona comprendida entre la Ronda y la calle Ingeniero Ruiz de Azúa.

El proyecto y las actuaciones complementarias al mismo, deberá respetar escrupulosamente la legislación de protección arqueológica vigente.

El ayuntamiento de Córdoba una vez finalizada la totalidad de las obras se hará cargo de la titularidad del vial y por tanto, de su mantenimiento y conservación. Asimismo, en ese momento el ayuntamiento deberá contar con una propuesta de adaptación de la movilidad de los distritos afectados, que favorezca la movilidad sostenible, para lo cual paralelamente a la construcción de la Ronda se deberá efectuar un estudio para adaptar el tráfico, incrementando la superficie destinada a transporte público, desplazamiento peatonal o bicicleta y VMP.

Esta nueva infraestructura no solo conectará viarios para tráfico rodado, sino que también servirá para conectar los ámbitos del Anillo Verde deshilvanados actualmente y sin ejecutar en algunos casos. Podemos comprobar que desde el SGEL SUP 3 e al zona oeste, entre el Parque Figueroa y el PP O-5 en su extremo este, posteriormente el Parque del Canal en sus dos zonas, actualmente en desarrollo, hasta el Parque de la Asomadilla y más al oeste el Parque de Levante, no existe una continuidad que permita una comunicación fluida y diferenciada de circuitos de tráfico rodado.

Con la intervención de la Ronda Norte se fomentará la continuidad de los parques del anillo verde. A tal efecto, se planteará por el ayuntamiento el tratamiento como parque urbano del Equipamiento Comunitario de la C/ Teruel, de los terrenos del Cámping Municipal y de la cubierta de los tramos soterrados de la Ronda norte sobre la que se creará un paseo peatonal de treinta metros de anchura hasta el Parque de la Asomadilla, dando continuidad al anillo verde planteado en el PGOU, potenciando y actualizando la propuesta del planeamiento urbanístico vigente.