El Mercado Navideño de Córdoba sortea los "malentendidos" y se instalará la próxima semana

Tras tambalearse la instalación del mercado navideño que, como todo los años excepto el pasado, ha instalado en Tendillas la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, su presidente Rafael Ramos ha asegurado que "se va a montar". Según anunciaba este periódico a comienzos del mes de octubre, su instalación estaba prevista para el día 8 de noviembre, sin embargo, tras los "malentendidos" entre el Ayuntamiento y la asociación, se comenzará el día 10 o el 11 de noviembre.

Ramos ha aclarado que se ha apresurado en informar de la posibilidad de que no se montase el mercado este año debido a las "altas tasas" que se les reclamaban desde el Consistorio. A pesar de esto, ha explicado lo ocurrido: "Cuando estuvimos reunidos con la persona encargada del tema, había discrepancias sobre si yo había pagado las tasas correspondientes, pero ahora ya se ha visto que sí".

Finalmente, desde la Asociación han llegado a un acuerdo en el que "las tasas se han reducido" y los puestos de belenes no tendrán que pagarlas. "Se ha llegado al acuerdo de que las otras empresas, de alimentación, sí que tienen que pagar sus tasas".

Por su parte, Ramos ha pedido disculpas a la población por el error y la confusión ya que, según ha expresado, fue fruto de la incertidumbre "porque había mucha gente detrás mía y no me lo podía permitir". Además, ha asegurado que desde el Ayuntamiento le han afirmado que el mercado va a continuar, "me han dicho que no me preocupe que el mercado navideño no se va a perder en la vida".

Después del parón tras la pandemia en las pasadas fiestas y esta leve confusión, se comenzará a montar, finalmente, con unos días de retraso y se inaugurará el día de 12 de noviembre. En cuanto a las empresas que participarán este año, tal y como afirmaba Ramos el pasado mes, serán 22. De esta manera, se amplía el número de cabañas, respecto al último año en el que se celebró, a 47 cabañas, “más la cabaña del Belén”.

El mercado pondrá a disposición del público una amplia variedad de puestos de belenes para que los primeros, o los más rezagados en poner su belén en casa, obtengan las figuritas que les falta, o incluyan alguna nueva. También podrán disfrutar de los clásicos dulces navideños así como de otros nuevos y otros productos de alimentación.

El horario de apertura se mantiene igual que en 2019: de lunes a jueves, 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; viernes y sábado de 10:00 a 23:00; y domingos de 10:00 a 21:00 horas. Pero en esta ocasión, el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en el mercado.