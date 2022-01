¿Le multaron durante el primer estado de alarma? El BOE publica las sanciones que serán revocadas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes la orden emitida por la Subdelegación del Gobierno de revocar un total de 146 procesos sancionadores que las autoridades policiales impusieron a otros tantos cordobeses por quebrantar el confinamiento domiciliario durante el primer estado de alarma.

En virtud de la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de julio, que estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, las aadministraciones públicas podrán revocar las sanciones impuestas, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, y siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico

De este modo, la Subdelegación del Gobierno ha publicado este martes un listado con las sanciones que va a proceder a revocar. Está en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-B-2022-499.pdf

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente resolución.