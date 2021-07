IU propone que la ordenanza del Casco permita instalaciones de energía solar adaptadas a la estética protegida

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha propuesto a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) modificar el acuerdo sobre la interpretación actual de la ordenanza del Casco Histórico para que se permitan las instalaciones de energía fotovoltaica, adaptada a la protección de la estética de esta zona de la ciudad que recoge el Plan Especial de Protección del Casco Histórico.

En rueda de prensa, la concejala de IU Amparo Pernichi ha explicado que existe un acuerdo de interpretación de la ordenanza del Casco Histórico por el que hasta ahora no se permite la instalación de placas solares en los edificios de esta zona protegida de la ciudad, si bien en si misma esta prohibición no está en la propia ordenanza. No obstante, IU propone "modificar ese acuerdo de interpretación de la ordenanza", para que se puedan utilizar herramientas innovadoras para generar energía solar y que van más allá de las placas.

"Ahora, además de placas, hay láminas que se pueden poner sobre las tejas, barandillas que acumulan esa energía y multitud de elementos que no afectarían a esa estética", ha precisado Pernichi.

Por ello, desde IU abogan por, "modificar ese acuerdo y, luego más a largo plazo, formular una renovación del Plan Especial de Protección del Casco para que las instalaciones de energías renovables no tengan cortapisa".

Junto a ello, la propuesta de Izquierda Unida incluye que la empresa municipal de vivienda, Vimcorsa, "habilite subvenciones para que las personas que no puedan pagar ese porcentaje de más de herramientas innovadoras de energía renovable, se les facilite".

Desde IU han recordado que el pasado Pleno del Ayuntamiento ya aprobó por unanimidad una moción para facilitar el uso de energías renovables en el casco histórico, si bien ahora, la formación de izquierdas lo ha plasmado en una "propuesta concreta" que ha llevado al consejo rector de Urbanismo este miércoles.

Hay que recordar que el propio Consejo del Movimiento Ciudadano y vecinos del casco histórico han venido reclamando en las últimas semanas que se dé la posibilidad de usar energía fotovoltaica a las familias que viven en edificios del casco histórico.