IU acusa al PP de estar “enganchado a la corrupción” y le pide medidas en Córdoba por el 'caso Infraestructuras'

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha asegurado este viernes en Córdoba que “el Partido Popular está enganchado a la corrupción” y ha reclamado a los populares que tomen medidas y asuman responsabilidades ante el denominado 'caso Infraestructuras' que afecta al Ayuntamiento de la capital cordobesa. En este caso, un juez y la Policía investigan un presunto fraude en contratos municipales del área de Infraestructuras, por el que han sido detenidos y puestos en libertad con cargos un concejal que formaba parte del gobierno de PP y Cs al frente de ese área municipal, así como otras doce personas, entre ellas un funcionario municipal, la excoordinadora del área y empresarios vinculados a la trama que se investiga, acusados delitos como cohecho, malversación de caudales, prevaricación y pertenencia a grupo criminal.

Valero ha asegurado que “es muy grave el daño que se está haciendo a la ciudad de Córdoba y también a la ciudadanía cordobesa por este caso, esta trama de corrupción que se ha destapado en el Ayuntamiento de Córdoba gobernado por el PP y que, evidentemente, no está siendo acometido por el Partido Popular como debiera. De nuevo se demuestra que el PP está enganchado a la corrupción y ha puesto a Córdoba en el mapa de la corrupción nacional”.

Por ello, desde IU exigen “a Moreno Bonilla y a su dirección nacional que tomen medidas, que dé explicaciones y que limpie la imagen de la ciudad de Córdoba que ha estado ligada en otros momentos, con IU, a un gobierno de buenas prácticas y de transparencia”.

Para Toni Valero, “no es de recibo que el alcalde de Córdoba (José María Bellido, PP) no haya hecho más que mirar para otro lado, que defender a sus concejales que han estado envueltos en estas irregularidades y que desde que IU desvelara esta trama no hay absolutamente nada”, ha criticado.

“Ni el señor Moreno Bonilla puede seguir escondiendo la cabeza como un avestruz ni el alcalde puede seguir mirando para otro lado cuando tienen a un concejal detenido por prevaricación, cohecho y pertenencia a banda criminal. Porque cada día que pasa es un día más en el que se deteriora la imagen de Córdoba, en el que se evidencia más que el PP no rompe con la corrupción porque la tiene en su ADN”, advierte.

Sobre este mismo caso, el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, ha advertido de otro presunto contrato “fraudulento” del área de Infraestructuras que será puesto en conocimiento de la investigación policial y judicial que se sigue en este caso.

García ha señalado que en una próxima Junta de Gobierno Local se tratará “otro contrato de Infraestructura fraudulento” a ojos de la Asesoría Jurídica municipal que “se pondrá en conocimiento del juez y la Policía” que investigan el caso, aunque no ha dado más detalles sobre este asunto.

El portavoz de IU ha vuelto a apelar a “la responsabilidad política” del gobierno municipal y del alcalde “por activa o por pasiva” desde que se tuvo conocimiento de este presunto frayude en contratos que denunció IU hace más de un año. “Alguna responsabilidad tiene que tener” sobre un asunto que “ha puesto a Córdoba por primera vez en cuarenta años en el mapa de la corrupción de este país”.

