El Gobierno relaja los plazos y señala que la Base del Ejército no estará plenamente operativa hasta 2035

13 años. Ese es el tiempo previsto por el Gobierno de España para que la Base Logística del Ejército de Tierra esté “plenamente operativa”, según una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Antonio Hurtado. En la base, “se concentrarán los órganos logísticos de alto nivel del Ejército de Tierra, estando en proceso de estudio la plantilla de la misma”, afirma el Ministerio de Defensa.

El Ejecutivo siempre habló del año 2026 para que la base, con sede en Córdoba, comenzase a funcionar. Y el Ministerio de Defensa planteó que la construcción va a ser tan compleja que se necesitarán años hasta que todas las instalaciones estén funcionando a pleno rendimiento. Ahora ya hay un plazo concreto: nunca antes del año 2035.

Esta ampliación de plazos relaja mucho la velocidad del proyecto y también sus expectativas. En estos momentos, el proyecto está en una fase muy inicial. Por un lado, Defensa está urgiendo a las administraciones públicas, Ayuntamiento de Córdoba y Junta de Andalucía, a firmar las aportaciones económicas comprometidas. También a que se desarrolle urbanísticamente el suelo elegido junto a Alcolea, en la zona de La Rinconada, para poder iniciar los trabajos.

Antes, hace unos meses, los topógrafos han llegado a Alcolea para iniciar las primeras mediciones. Con ellas se licitará la redacción de un proyecto muy complejo. Defensa siempre quiso iniciar las obras en el año 2023, para en 2026 comenzar a funcionar. A estas alturas, los plazos se están ajustando mucho. Los propietarios de los suelos tienen aún que iniciar la urbanización del futuro polígono industrial de La Rinconada, que tiene que contemplar también la parcela concreta que ocupará el Ejército. Los trabajos de urbanización aún no se han iniciado, por lo que es probable que el plazo de inicio de obras de 2023 se pueda alargar algo más.

Gran parte de la financiación de las administraciones se dedicará al proyecto de urbanización, que es clave. El Ejército calculó en 18 millones de euros el presupuesto necesario para ejecutarlo, al que habría que sumar los 3,5 millones del cerramiento de la parcela. El Ayuntamiento de Córdoba ya ha librado 25 millones de euros, que Defensa reserva para financiar estos trabajos. La Junta de Andalucía se ha comprometido a aportar 100 millones de euros para todo el proyecto.

Los 25 millones del Ayuntamiento, de hecho, tienen un plazo: cuatro años. En este tiempo se tiene que iniciar la ejecución de la urbanización de la zona. Los planes de Defensa pasan por vallar la futura parcela, de 85 hectáreas de extensión, que costará 3,8 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 6 meses. Con ese dinero también se pagará el proyecto de obra de las infraestructuras para la Base Logística, con 3,875.000 euros en un plazo de ejecución de 52 semanas. Y en tercer lugar, se dota el proyecto de urbanización de la parcela de la Base Logística, con 18.914.000 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, que incluye toda la urbanización interior de la parcela, movimientos de tierras, viales, instalaciones eléctricas, riego, telecomunicaciones, etc. La intención del Ayuntamiento es compatibilizar esta obra con la urbanización de todo el polígono de La Rinconada, que proyecta Urbanismo.

El Gobierno sostiene que la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba es un proyecto a medio plazo, en el que no quiere urgencias. Pero tampoco dilaciones. Con el convenio firmado con el Ayuntamiento, una vez que se ponga en marcha, los plazos son de al menos tres años de ejecución. Es decir, los trabajos de construcción de la Base Logística en sí no arrancarían antes del año 2025, por lo que se antoja complicado que pueda abrir para 2026. De ahí que finalmente se opte por afirmar que no entrará “plenamente” en funcionamiento antes de 2035.