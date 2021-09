El gobierno municipal aprobará este miércoles el convenio con las cofradías por 300.000 euros para este año

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto reunirse en una sesión extraordinaria a primera hora de este miércoles para aprobar, entre otros puntos del orden del día, el convenio con la Agrupación de Cofradías para el presente año 2021.

Así reza en el orden del día de la sesión prevista por la Junta de Gobierno Local, donde se dará luz verde a la propuesta de la teniente de alcalde de Promoción de la Ciudad, Marián Aguilar, de aprobación de convenio de colaboración con la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba y de concesión de subvención que se cifra en 300.000 euros.

Esta subvención viene justificada como "apoyo al mantenimiento de la estructura de funcionamiento y de los recursos materiales y humanos de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, así como a las actividades que realizan a lo largo del año 2021".

La pasada semana, la junta de gobierno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba acordó convocar a los hermanos mayores en asamblea para informarles "de los continuos aplazamientos que se vienen produciendo en el cobro de la subvención del Ayuntamiento de Córdoba del año 2020 y en la firma del convenio de 2021, así como estudiar las medidas que se puedan adoptar para solucionar esta situación", han informado a través de una nota de prensa.

"Las reuniones y reiteradas preguntas a los responsables municipales no han dado el fruto esperado y, tanto la subvención como el convenio, llevan un retraso acumulado de varios meses que perjudica la liquidez de las hermandades y de la propia Agrupación", señalan en su comunicado hecho público.

En los presupuestos del año 2020 se fijó una subvención de 300.000 euros para las cofradías. La ayuda se señaló para el montaje de la carrera oficial de la Semana Santa. La suspensión de la Semana Santa por la pandemia obligó a recalcular los gastos de las hermandades, que finalmente han justificado 225.000 euros. A principios de mes, la Junta de Gobierno Local aprobó el abono de ese dinero que, según las cofradías, aún no se ha producido. Además, en los presupuestos del 2021 se fijó otra partida de 300.000 euros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!