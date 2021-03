Una empresaria recibe con 'peinetas' y cubetazos de agua una protesta de sus empleados por incumplimientos laborales

A 'peinetas' y a cubetazos de agua. Así ha recibido la gerente de la empresa Brillo Expres una protesta laboral de sus empleados. Eran las 10:30 de la mañana cuando ha comenzado una concentración de la plantilla de esta empresa para denunciar los presuntos "incumplimientos" a los que somete a los trabajadores.

Pasada una media hora, según los testigos ha llegado la gerente, María Ángeles Cobos, que no ha aceptado de buen grado la protesta. Según muestran los vídeos facilitados a este periódico, la gerente ha recibido a sus trabajadores haciéndoles la peineta y bailando sus cánticos, ajena a las peticiones de la plantilla.

A continuación, ha cogido una cuba de agua y se la ha lanzado en repetidas ocasiones a sus empleados. Según indican varios testigos a Cordópolis, la empresaria ha lanzado tres cubos de agua y, además, ha arrancado presuntamente el manifiesto y una carpeta a una de las manifestantes y se lo ha llevado al interior.

Todo ha culminado con la llegada de la Policía Local, que ha tomado declaración a las empleadas y a la gerente de Brillo Expres. "Habrá denuncias, tanto por la agresión como por el robo de la carpeta, que contiene datos personales y es una vulneración del delitos de protección de datos personales", explica una de las empleadas presentes.

La propietaria, tras la protesta: "La mierda hay que quitarla con cubos de agua"

Por su parte, María Ángeles Cobos ha explicado a este periódico que va a denunciar a los empleados que han protestado este lunes por "injurias y calumnias". Cobos no ha mostrado arrepentimiento alguno por lo ocurrido, y acusa a los manifestantes de mentir, acusar a la empresa de prácticas laborales que son falsas, así como aclara que quienes estaban este lunes en la puerta de la empresa "no representan a la plantilla".

"Yo no he ido a la puerta de su casa a agredirlos", ha afirmado la gerente de Brillo Expres, quien, preguntada si se arrepentía de haber lanzado agua a los manifestantes, ha dicho literalmente: "La mierda hay que quitarla con cubos de agua".

En cualquier caso, Cobos ha aclarado que va a haber dos denuncias, una suya y otra de los trabajadores de su empresa que "no se sienten representados por los que este lunes han protestado", y que están en contra de los "insultos y agresiones" que denuncian haber sufrido hoy.

También recalca que Brillo Expres lleva 40 años trabajando en el sector sin problemas de esta naturaleza, por lo que cree que el daño de una protesta como la de hoy a la reputación de su empresa es enorme.

La plantilla denunciaba incumplimientos del convenio, cambios constantes de plazas y en las nóminas y falta de protección

La protesta y enfrentamiento ha tenido lugar precisamente el 8 de Marzo, día de la Mujer Trabajadora, y en una empresa que cuenta con unas 60 empleadas, en su mayoría mujeres. De hecho, en la web de la empresa, la gerente dice en un vídeo: "Creemos en la importancia del trabajo bien hecho, por eso seguimos formando a profesionales".

La plantilla, sin embargo, denuncia que viene sufriendo "de forma sistemática, constantes presiones tanto en el desarrollo de su trabajo como en las condiciones en las cuales tienen que realizarlo", así como "el incumplimiento reiterado del Convenio Colectivo de la limpieza".

El manifiesto leído este lunes era el siguiente:

"Los trabajos se realizan y modifican sin una planificación organizativa previa por parte de la empresa, siendo las trabajadoras las que tienen que realizar sus propios cuadrantes de trabajo. Se les obliga a las trabajadoras a que cualquier tema relacionado con la empresa sea tratado fuera de su jornada laboral y mediante cita previa. Brilla por su ausencia el control de entrada y salida de las trabajadoras que por ley debe existir ya que la mayoría tienen que realizar su trabajo en varios centros cada día. Tienen sometidas a las trabajadoras a la inestabilidad económica puesto que con los cambios constantes de centros no saben realmente cuanto van cobrar cada mes. Practican variaciones sustanciales en las condiciones laborales de los contratos según les interese a la empresa en cada momento.

Obligan a las trabajadoras a realizar trabajos administrativos, como son los cuadrantes de trabajo, cuando es la empresa quien debería de realizarlos. Obligan a todas las trabajadoras a realizar jornada completa el 24 y 31 de Diciembre cuando el convenio establece solo media para uno de ellos y total descanso para el otro, igual pasa con los días de Feria. Recuperación obligatoria de los festivos que caigan entre semana Falta de transparencia en los derechos de las trabajadoras que vienen reflejados en el convenio (asuntos propios, descanso, premisos retribuidos etc). Retraso de hasta 5 meses en la entrega de las nominas, y negativa sistemática al envío de las mismas por medios no presenciales. Falta de EPIS en los uniformes entregados como guantes, mascarillas, calzado de protección, impermeable, botas de agua, prenda de abrigo etc. Inexistencia de una planificación organizativa de los periodos vacacionales, no sabiendo las trabajadoras hasta el ultimo momento cuando podrán hacer uso de su disfrute. Abono solo de los tiempos que establece la empresa para la limpieza de un centro, teniendo que correr la trabajadora con los gastos tanto de tiempo como de transporte entre centros Jornadas laborales irregulares con días de solo 3h. de trabajo y otros dentro de la misma semana de 9h, existiendo en algunas casos intervalos de tiempo inactivo y por tanto no computable de mas de 3h entre un centro y otro Retraso en el ABONO de las nominas llegando este incluso hasta los 20 días.

Utilización de métodos de coactivos y de presión a las trabajadoras tanto en las reuniones celebradas en la oficina de la empresa como en las llamadas recibidas por parte de la misma. Instalación de sistemas de vigilancia y control a las trabajadoras tanto en las instalaciones de la empresa como en los teléfonos móviles personales de las trabajadoras, vulnerando su derecho a la intimidad. Así como seguimientos presenciales y de vigilancia, por parte de personal de la empresa a las trabajadoras en sus puestos de trabajos. Todas las decisiones que afectan a las trabajadoras son tomadas por personas vinculadas personalmente a la dirección de la empresa, pero de dudosa relación legal, jurídica y laboral con la empresa como tal".