Directores de colegios, AMPAS y porteros denuncian la falta de este personal en 13 centros de Córdoba

Directores de colegios públicos de Córdoba, Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAS) y porteros de centros educativos han denunciado la falta de estos trabajadores en algunos colegios de la capital y han pedido al alcalde, José María Bellido (PP), una reunión para abordar esta situación. Actualmente, señalan, hay trece centros sin portero y, en el resto, sin capacidad de suplir una baja.

Este pasado lunes, los representantes de la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) en Córdoba, de la Plataforma de AMPAS Niñxs del Sur y del Colectivo de Porteros han mantenido una reunión, en la que han abordado “la situación del servicio de portería y la inexistencia del personal en distintos colegios de la capital”.

Los miembros de la comunidad educativa han enviado este martes 24 de enero un escrito al al calde por el que le han trasladado “una vez más -es la tercera-, nuestro deseo de mantener una reunión con quién ostenta la máxima representación institucional de la Administración local, nuestro Ayuntamiento. Ante la inexistencia de respuesta por su parte, esta solicitud reitera la registrada en el Gabinete de Alcaldía con fecha 6 de febrero de 2022 y el pasado 28 de diciembre”, recuerdan.

En esta ocasión, sostienen, “la importancia que la cuestión a tratar tiene para la comunidad educativa, su afectación al normal funcionamiento de los centros educativos de Infantil y Primaria, así como a la tarea educativa y el derecho a la educación”.

Por ello, advierten que, “de persistir en su silencio y la negativa a mantener la referida reunión, y en caso de no encontrar respuesta en un plazo razonable -horizonte de dos semanas tras la larga espera-, nos reservamos el derecho de acudir al próximo Pleno, así como desarrollar cuantas iniciativas consideremos oportunas hasta ser escuchados”.

En ese sentido, pretenden “conocer de igual forma la postura del Ayuntamiento de Córdoba y su equipo de gobierno en relación con las necesidades de los colegios públicos de la capital y el hecho de garantizar la atención del servicio de portería durante la jornada lectiva, asegurando el funcionamiento normalizado de los centros educativos, la tarea docente y el ejercicio del derecho a la educación”.

Así las cosas, y como en ocasiones anteriores, los representantes de las direcciones de los centros, las AMPAS y los trabajadores del servicio de portería, reiteran al alcalde su petición, “que representa la inquietud de la comunidad educativa de la escuela pública, de las asociaciones de madres y padres integrantes de la Plataforma Niñxs del Sur, de la Asociación de Directores y del colectivo de porteros”.

