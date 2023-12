Cuestiones técnicas dejan en el aire la fecha de apertura de las atracciones de Las Tendillas y del Bulevar

El alumbrado navideño de Córdoba y el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde harán este viernes las delicias de todos los paseantes por barrios y el Centro de la capital. Pero otros de los atractivos de esta época, las atracciones infantiles de La Tendillas y del Bulevar de Gran Capitán no estarán disponibles, al menos, por el momento. El presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, tampoco se aventura a dictar una fecha, ya que algunas cuestiones técnicas han echo inviable que este viernes se produzca

Desde hace una semana, las casetas del mercadillo navideño llegaron a Las Tendillas, al igual que las atracciones, pero nada funcionaba. Todo hace presagiar que así será este viernes. Esto mismo ocurre con las atracciones que este martes empezaron a instalarse en el Bulevar de Gran Capitán. Todas deben ser reajustadas para que respondan a la normativa vigente.

Para ello, señala Blasco, los montadores deberán regresar a Córdoba para mover las atracciones que, en algunos casos, “es apenas medio metro”. Esto también influirá en la ubicación de la pista de patinaje que se instalará en el Bulevar. Por contra, según ha confirmado el presidente de la asociación de comerciantes del Centro, “cuatro de las ocho casitas” del mercado navideño ya están abiertas.

Cuando estas modificaciones se produzcan, ingenieros técnicos de Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba revisarán las atracciones y darán autorización para que puedan funcionar. Fuentes municipales tampoco se aventuran a hablar de fechas.

