CSIF reclama una actuación urgente en el sistema eléctrico del edificio del colegio Mediterráneo

CSIF, sindicato mayoritario en la Educación Pública en Córdoba y en Andalucía, reclama a la Delegación Territorial de Educación y Deporte y al Ayuntamiento de Córdoba que coordinen sus actuaciones para ejecutar de manera urgente el arreglo del cuadro eléctrico del CEIP Mediterráneo, unas instalaciones que se comparten en horario vespertino con la Sección de Educación Permanente (SEP) Parque Figueroa, tras el incendio que se produjo en este centro el pasado 19 de enero.

La responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García, informó de que este incidente provocó quemaduras de cierta consideración a una profesional del citado centro de educación de adultos, aunque “el suceso podría haberse convertido en una tragedia si el incendio se hubiera producido por la mañana cuando los alumnos y los docentes de Infantil y Primaria se encuentran en las clases, según aseguraron los propios bomberos que acudieron a sofocar el fuego”.

Esta representante sindical recuerda que “nuestra organización lleva denunciando a la Delegación Territorial de Educación y Deporte desde hace tiempo que las instalaciones eléctricas de muchos centros educativos en la capital y en el resto de la provincia de Córdoba están obsoletas y son inseguras debido a su escasa potencia para poder atender la incorporación de servicios y clases que se ha ido produciendo en los últimos años”.

La central sindical señala que la situación del edificio que alberga al CEIP Mediterráneo y al SEP Parque Figueroa es especialmente preocupante porque los cortes de luz allí son frecuentes, lo que dificulta enormemente la posibilidad de dar clases a los alumnos con normalidad. Asimismo, muchas estancias cuentan con humedades debido a la falta de mantenimiento de las instalaciones.

Por todo ello, CSIF Educación Córdoba hace un llamamiento tanto a la Administración autonómica como a la local para que inicie en el plazo más breve posible las actuaciones necesarias para arreglar el cuadro eléctrico de este centro para garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado.

El sindicato recuerda que muchos colegios e institutos carecen de la potencia eléctrica adecuada para poder instalar los equipos de climatización que ayuden a mitigar las altas temperaturas que se producen en las aulas cordobesas al comienzo y al final del curso escolar, así como el frío en los meses invernales. “Es inexplicable que estas intervenciones no se hayan llevado a cabo después de que fue en 2017 cuando la Junta de Andalucía aprobó un Programa de Climatización y Eficiencia Energética de los Centros Escolares Públicos en Andalucía para dar respuesta a esta problemática”, recalca García.

