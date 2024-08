Un cordobés de 20 años tiene que destinar su salario íntegro si quiere alquilar un piso de 90 metros

Destinar un 70% del salario a alquilar un piso de 60 metros cuadrados, o el 100%, el salario íntegro, a un piso de 90 metros. Independizarse se convierte en una quimera si tienes entre 18 y 25 años y trabajas y vives en Córdoba, especialmente en la capital.

El último informe de la situación sociolaboral de los jóvenes andaluces del sindicato CCOO, publicado este martes, muestra, entre otros indicadores, la proporción del salario que debe destinar al alquiler un joven cordobés y cómo, en la práctica, es absolutamente inviable que una persona de esa edad pueda independizarse, si no es gracias a favores o herencias.

Los datos son tozudos, especialmente entre los 18 y los 25 años, cuando se accede al mercado laboral. El último informe muestra que, en este tramo, para vivir en un piso de 60 metros cuadrados de alquiler, los cordobeses tienen que destinar el 68,5% de su salario a nivel provincial, y el 70,5% si es en la capital.

Si el piso mide 90 metros cuadrados, el alquiler se come el 102,4% del salario a nivel provincial, y el 105,5% en la capital. Pisos de mayor envergadura están totalmente fuera del alcance de los veinteañeros cordobeses, que curiosamente no son los que peor lo tienen de toda Andalucía (ese “honor” se lo llevan Cádiz, Málaga y Sevilla, donde los trabajadores de entre 18 y 25 no pueden ni alquilar un piso de 60 metros).

La cuestión es que los que tienen entre 26 y 35 años tampoco lo tienen mucho mejor, aunque en algunos casos cumplen con las recomendaciones económicas (la de no destinar nunca más de un tercio del salario al alquiler, por ejemplo). Así, para pisos de 60 metros cuadrados, los jóvenes de más de 26 y menos de 36 destinan entre el 32 o el 33% de su sueldo en función de si el piso está en la provincia o la capital.

La cosa se complica si la vivienda es de 90 metros, ya que, para pagar el alquiler de una casa de esta envergadura, tienen que destinar hasta el 49,7% del salario, si está en la capital.

Los datos de Córdoba son mejores, en cualquier caso, que los de la media andaluza, en todos los indicadores. El informe, no obstante, apunta a que el aumento de los alquileres ha dado lugar a una nueva caída en la tasa de emancipación entre las personas menores de 29 años.

En Andalucía, durante el segundo trimestre de 2023, solo el 12’9% de las personas de 16 a 29 años estaban independizadas, siendo la cifra más baja de la serie histórica.