CCOO dice que las personas jóvenes son un colectivo discriminado cuyos derechos hay que reconquistar

La secretaria de Juventud de CCOO de Córdoba, Rosa Buendía, afirma que las personas jóvenes “son un colectivo discriminado cuyos derechos hay que reconquistar”. Así lo ha expresado ante la celebración del Día de la Juventud, el próximo 12 de agosto, un día que, para el sindicato, supone una ocasión especial para poner de relieve la situación de precariedad laboral que predomina entre las personas jóvenes.

“Pese a la subida del SMI y a la reforma laboral, los y las jóvenes todavía viven una precariedad laboral asfixiante que, en muchos casos, no les permite ni siquiera independizarse, no digamos ya iniciar un proyecto de vida”, remarcó Buendía para quien gran parte de la juventud “vive en condiciones de supervivencia ante la inflación de productos y servicios básicos -alquiler, alimentación, transporte, etc.-, con salarios bajos y trabajos precarios”.

En el caso de Córdoba, cabe mencionar que de las 56.535 personas desempleadas registradas en julio (último dato disponible), 4.642 son menores de 25 años (el 8,2%), pero si atendemos a las personas en búsqueda de empleo que no han registrado empleo anterior, de las 5.910 personas sin empleo anterior, 3.232 tienen menos de 30 años, es decir, el 54,7%. Y entre los jóvenes, las mujeres salen peor paradas. De las 3.232 personas jóvenes que buscan empleo por primera vez, 1.704 son mujeres, lo que es lo mismo, el 52,7%.

“Con los salarios medios de las personas jóvenes es imposible emanciparse”, insiste la responsable sindical quien comenta que el salario medio de las personas entre 18 y 25 años es de menos de 1.000 euros mensuales, siendo de 1.076 €/mes entre 26 y 35 años. En este sentido, Buendía recuerda que la gente joven destina entre el 50,60 y el 70% de su sueldo al alquiler que, desde la crisis de 2008, ha subido 8 veces más que los salarios.

“Con los precios de alquiler actuales, no solo es complicado emanciparse, sino tener un proyecto de vida que incluya, por ejemplo, tener hijos”, insiste Buendía quien señala que “muchas personas jóvenes se ven obligadas a compartir vivienda o tener varios empleos para poder llegar a fin de mes”.

Vivienda pública 'cero'

En este sentido, Rosa Buendía subraya que “Córdoba no puede seguir con una planificación de vivienda pública ‘cero’, permitiendo la especulación del suelo y el encarecimiento del precio de la oferta privada, junto a la proliferación vivienda para alquiler turístico, que lastran la posibilidad de emancipación y proyecto de vida de la juventud”.

La secretaria de Juventud de CCOO de Córdoba hace hincapié en que “las personas jóvenes no solo quieren vivir para trabajar, quieren tener tiempo para sus familias y amistades, tener descanso y algo de ocio. Las personas jóvenes quieren tener opciones en vacaciones, y que no sean los apuros económicos y los trabajos precarios quienes decidan por ellos. Lo que no quieren es aceptar peores condiciones laborales para que al empresariado le salga extraordinariamente rentable contratarles, no vaya a ser que cuestionen el modelo productivo y la duración de las jornadas o que hablen de las horas extras no remuneradas (que quitan más de 60.000 puestos de trabajo anualmente)”.

El sector servicios es uno de los principales receptores de empleo juvenil. “Estamos cansados de escuchar a algunos empresarios decir que no encuentran camareros o camareras en verano y defender que en el sector siempre se ha trabajado 12 horas, pero lo que no les oímos decir es que pagan salarios por debajo de convenio, que no respetan los descansos obligatorios, que hacen contratos irregulares y fraudulentos”, afirma la responsable de CCOO.

La situación laboral que viven muchas personas jóvenes está provocando un incremento de las enfermedades mentales. “El estrés y la ansiedad que provoca el modelo capitalista, el ocio consumista, la competencia constante y el individualismo genera problemas de salud como no se había visto antes”, afirma Buendía quien destaca la necesidad de avanzar hacia una participación real de los y las jóvenes en la toma de decisiones.