Córdoba suspende en carriles bici

Córdoba no es una buena ciudad para ir en bici. Al menos, esa es la conclusión del informe de la Organización de Consumidores Unidos (OCU) que ha analizado las infraestructuras de carriles bici en las 14 ciudades más habitadas de España. Córdoba es la tercera por la cola. Solo están peor Madrid, que es la última, y La Coruña.

Vitoria, Sevilla, Valencia y Barcelona son las mejores ciudades para circular en bicicleta, mientras Madrid, La Coruña y Córdoba tienen las peores redes de vías ciclistas, según este estudio. La Coruña, no obstante, mejora sus datos con respecto al último informe, del año 2013.

El documento utiliza siete criterios diferentes para definir cómo son los carriles para ciclistas en estas 14 ciudades españolas, las más habitadas del país. En todos suspende Córdoba, en una nota que se pone del 1 al 5. Vitoria, por ejemplo, consigue un cinco en valoración.

En el caso de Córdoba, la ciudad tan solo obtiene un punto a nivel global. Así, obtiene la calificación más baja sobre si la red es uniforme o tupida. En ninguno de los casos se considera así, sino todo lo contrario. Solo obtiene dos puntos sobre cinco en si se trata de una red de carriles bici completa, reconocible, que recorre vías principales o que sea directa.

En general, según el informe de la OCU, a las empresas que suspenden, como el caso de Córdoba, les falta conectividad y algunas parecen concebidas para pasear más que para usar la bici como medio de transporte. Por ejemplo, la vía ciclista más cuidada de Madrid (el Anillo ciclista) discurre por la periferia. En La Coruña, la mejor (y casi única) vía ciclista corre paralela a la costa.

Los expertos también recomiendan trabajar por mejorar los aparcamientos para bicicletas (no que se construyan, sino que se instalen en lugares que realmente sean útiles) y en empresas de alquiler suficientes.

