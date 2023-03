Córdoba y la Mezquita se promocionarán entre los 500.000 cruceristas que llegan a Málaga cada año

Córdoba y la Mezquita-Catedral se promocionarán como destino turístico entre el medio millón de cruceristas que llegan al puerto de Málaga cada año. Ese ha sido el objetivo del protocolo de intenciones firmado este jueves entre el alcalde de la capital, José María Bellido, el deán-presidente del Cabildo Catedralicio, Joaquín Alberto Nieva, y el presidente de a Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio,

En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Córdoba y el puerto de Málaga ya iniciaron este acuerdo, si bien la llegada de la pandemia y la interrupción de turismo durante año y medio, frenço en seco esta iniciativa. Ahora, se ha retomado con la incorporación del Cabildo Catedra para promocionar la Mezquita, para trabajar conjuntamente en la promoción de Córdoba entre los turistas que o bien desembarcan o bien van a salir de crucero desde la capital de la Costa del Sol.

Carlos Rubio ha explicado que el protocolo firmado ahora establece “incorporar la promoción de Córdoba en todas nuestras acciones comerciales” y ha puesto como ejemplo la feria de cruceros que se celebrará en Miami (EEUU) la próxima semana, “donde se concentra todo el sector y los diseñadores de itinerarios”, y el Puerto de Málaga cuenta con un stand propio “donde incorporaremos a Córdoba como destino”. Será algo que harán en todas las ferias de sector y acciones comerciales de promoción turística del puerto, con Córdoba y la Mezquita Catedral.

Rubio ha recordado que el Puerto de Málaga y el Ayuntamiento de Córdoba llevan tiempo trabajando para dar este paso en lo relativo al turismo, pero también en el ámbito comercial y logístico. “Mälaga es el puerto natural de Córdoba”, ha dicho. Ha señalado que este año volverán las cifras anuales de 500.000 cruceristas a este puerto, después de la pandemia, y que las compañías requieren “alternativas de visitas y conocimiento. Dentro de esas alternativas, está situada Córdoba, como un destino absolutamente prioritario para todas las compañías”, ha asegurado. De hecho, ha explicado representantes de varias navieras ya han visitado Córdoba para conocer de primera mano qué ofrece la ciudad al visitante.

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha destacado que este acuerdo beneficia a Puerto de Málaga por agrandar su oferta, al Cabildo por atraer visitas “pero quien más gana es la ciudad”. “A partir de ahora Córdoba va a estar como una referencia para todos esos cruceristas, incorporándose como oferta y que tengamos así una nueva fuente de captación de turismo para la ciudad”. Ahora, ha precisado, hay que realizar un trabajo “compañía por compañía” del sector de los cruceros.

Bellido ha puesto el foco en los turistas de cruceros que lleguen a Málaga pero también de los que tengan ese puerto como salida, de manera que su viaje “se pueda complementar con una estancia en la ciudad de Córdoba”.

Asimismo, ha abundado en que la colaboración con el Puerto de Málaga también aborda el sector logístico y económico, como nudo de sur de España.

Por su parte, el deán-presidente del Cabildo Catedralicio, Joaquín Alberto Nieva, se ha felicitado de que la Mezquita Catedral se incorpore como gran atractivo a la oferta de Córdoba para los cruceristas. “Queremos fomentar la dimensión cultural de la Mezquita Catedral y ponerla al servicio de la ciudadanía para que la disfrute todo el mundo”, ha dicho, para recordar que el monumento Patrimonio de la Humanidad está considerado “the best of the best -lo mejor de lo mejor”, por Trip Advisor.

“Este protocolo de colaboración puede redundar en bien de Málaga y, sobre todo, de Córdoba. Y ser un atractivo más para atraer más turistas, más visitantes, y generar riqueza y desarrollo en nuestra ciudad”, ha concluido.