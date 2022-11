Córdoba contará en diciembre con la Farmacia Militar para ampliar la Biblioteca Central y crear un centro de mayores

El Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Defensa han firmado este viernes el acuerdo de cesión de la Farmacia Militar a la ciudad para seguir equipando de servicios al barrio de Levante. La concesión será de cinco años, con un canon anual de 50.000 euros, aunque la intención del Consistorio es iniciar la compra del edificio en 2024.

La Farmacia Militar consta de unos 4.621 metros cuadrados y dispone de ocho grandes espacios. Entre los grandes proyectos que se prevén poner en marcha están la ampliación de la sala de estudio de la Biblioteca Central y la construcción del centro de mayores, demanda histórica de este colectivo. Este edificio se ubicará en las instalaciones que colindan directamente con los Jardines Madre Coraje. Un salón de actos y una sala de exposiciones son otros proyectos que se contemplan.

Además, la Farmacia Militar también contará con una zona destinada al depósito del Archivo Municipal y otra de las mismas características para la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). Según ha informado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, los proyectos de reforma y los presupuestos ya estarían listos para empezar cuanto antes con los trabajos. Para el regidor, con la firma de este acuerdo se salda una deuda histórica con este barrio de la capital, poniendo así fin a un “camino complejo”. Además, ha destacado, este convenio demuestra el trabajo “desde la cooperación y la lealtad institucional” ya que “buscar confrontación solo da ruido”.

El acuerdo recoge dos cuestiones importantes relacionadas directamente con el precio de compra que el Ministerio de Defensa pondrá al edificio en un futuro. Y es que el canon que abone el Ayuntamiento a partir de este mes de diciembre así como los montantes que se destinen a la reforma y la rehabilitación serán descontados de este precio final.

Por su parte, el subdelegado de Defensa, Íñigo Laquidain, ha mostrado la satisfacción del Ministerio por haber llegado a este acuerdo y poder facilitar el aumento de los servicios municipales. La Farmacia Militar estuvo en uso hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando dejó de utilizarse como laboratorio. Hasta este momento, el edificio no tenido udo, aunque las instalaciones no están muy deterioradas. De hecho, el presidente de la GMU, Salvador Fuentes, ha comentado que el presupuesto para la reforma no será elevado.

Sobre la demolición de los pabellones militares de la zona del Marrubial, unos 875 metros cuadrados de superficie, Fuentes ha comentado que el Ayuntamiento aún está trabajando en “convenios”, aunque el futuro de aquéllos no se conocerá, en principio, hasta el próximo mandato. “El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo presupuestario con la expropiación de Caballerizas Reales” y con su apuesta por la Base Logística, por lo que la expropiación de estos terrenos se antoja aún lejana en el tiempo. No obstante, ha remarcado, esto no afectará a la reforma de la ronda del Marrubial.

Cabe recordar que la demolición de la parte del trazado de la mejora de la ronda del Marrubial sí pertenece ya al Ayuntamiento, pero es una obra que se mantiene paralizada a la espera de llegar a acuerdos con los propietarios de las tres fincas que conforman estos pabellones.