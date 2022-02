Córdoba en Común dice que 50 trabajadores Eracis del Ayuntamiento se quedarán sin empleo en agosto

La formación municipalista heredera de Ganemos Córdoba ha acusado al gobierno municipal del Partido Popular y Ciudadanos de “dejar en ruinas los Servicios Sociales”. La organización aprovechó el viernes para colocar una mesa informativa en el Polígono Guadalquivir y repartir octavillas entre la gente del barrio para informar sobre la “ruina y desolación que vive el área de los servicios sociales municipales”. Así, se han referido a la situación de los 50 trabajadores del plan Eracis que se quedarán sin empleo en agosto, según señalan a través de una nota de prensa.

En este sentido el portavoz de la organización Rafa Medina ha explicado que la situación de Córdoba es “alarmante y preocupante ya que la mitad de las personas residentes en Córdoba son pobres, 5 barrios de nuestra ciudad se encuentran entre los barrios más pobres de España y casi unas 34.000 personas están paradas y sin embargo el gobierno de PP y Ciudadanos apoyados por la ultraderecha no paran de despilfarrar en personal “a dedo” con salarios estratosféricos que llegan incluso a los 125.000 euros al año en algunos casos”.

“Además la situación se agravará a partir de agosto” ha continuado Medina “cuando cerca de 50 trabajadores sociales adscritos a los fondos Eracis irán a la calle y somos testigos, mes tras mes, cómo nuestro alcalde no hace ningún esfuerzo para fortalecer el servicio y atender la emergencia social en nuestra ciudad”.

Desde Córdoba en Común reclaman “más recursos y más personal para quienes peor lo están pasando” y aseguran que “es incomprensible que en una ciudad donde reina la inestabilidad laboral -el 95% de los contratos son temporales- y el desempleo campa a sus anchas, el gobierno de PP y Ciudadanos esté encima contribuyendo a la ruina y desmantelamiento de los servicios sociales, urge una reconstrucción ya”, concluyen.

