Córdoba, entre las capitales andaluzas que no establecen límites en la celebración de despedidas de soltero

Las capitales andaluzas de Granada, Málaga y Sevilla han iniciado procedimientos en sus ordenanzas municipales para establecer límites en la celebración de las despedidas de soltero en sus calles, a fin de evitar comportamientos “inadecuados” que perturben la convivencia. Córdoba se encuentra en las ciudades andaluzas que aún no han regulado esta actividad específicamente, aunque el Consistorio, hosteleros y vecinos han mostrado su disposición para abordar este asunto y establecer unas regulación para este tipo de eventos.

Así, según la información recopilada por Europa Press, el Consistorio granadino inició este pasado verano el trámite para modificar su ordenanza de la convivencia a fin de atajar las problemáticas de las despedidas de soltero y, entre otras cuestiones, prohibirá comportamientos “inadecuados” y “perturbadores” como transitar por espacios públicos sin ropa, llevar disfraces con contenido xenófobo, racista u homófobo y el uso de aparatos de amplificación de sonido o imagen sin autorización.

Estas conductas inadecuadas podrán ser sancionadas con entre 1 y 750 euros dentro de las infracciones tipificadas como leves y los agentes podrán intervenir cautelarmente los medios empleados por los participantes en la despedida de soltero. Desde el Ayuntamiento granadino recalcan que el objetivo “no es prohibir las despedidas de soltero”, que han proliferado en los últimos años en esta ciudad eminentemente turística, pero sí favorecer que haya un “equilibrio” y garantizar el derecho al descanso de los vecinos y la libre convivencia en los espacios públicos.

De otro lado, Las despedidas de soltero se podrán seguir celebrando en Málaga ciudad, pero dentro de unos límites que entraron este pasado 16 de noviembre en vigor tras la publicación del nuevo texto de la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio Urbano de la Ciudad de Málaga. Entre otras medidas, la ordenanza intenta controlar estas celebraciones prohibiendo, salvo autorización, estar en la vía o espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior; con complementos que representen los genitales del ser humano; y con muñecos o elementos de carácter sexual, estableciendo para todos estos casos sanciones que podrían alcanzar los 750 euros.

El Ayuntamiento impulsó esta modificación a causa de la proliferación, en los últimos años, de determinadas conductas ligadas en su mayoría con celebraciones privadas, como es el caso de las despedidas de soltero con la utilización exclusiva de ropa interior o de contenido erótico en los espacios públicos.

En Sevilla el Ayuntamiento aprobó inicialmente una modificación del artículo 12 de la Ordenanza de Medidas para el Fomento y la Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos, con el objetivo de “preservar los espacios públicos de conductas que puedan alterar la natural convivencia en nuestras calles y preservar la imagen de la ciudad”. En concreto, se tipifica como falta leve lo que conllevaría, en su caso, una sanción de hasta 750 euros, el “transitar o permanecer en la vía pública o espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior, con ropa o complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecos o elementos de carácter sexual”.

Tras la aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno, el proyecto de modificación será sometido a información pública y audiencia de los interesados por un plazo de 30 días, tras el cual será sometido a la aprobación definitiva por el Pleno municipal.

Sin normativa específica en Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén

Las capitales de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén no tienen una normativa específica que regulen las despedidas de soltero. No obstante, algunos municipios de estas provincias sí contemplan regulaciones al convertirse en destinos populares para este tipo de celebraciones.

En Almería capital no existe una ordenanza específica que limite las despedidas de soltero, una medida que sí se llevó a cabo en Mojácar en 2016, convirtiéndose en municipio pionero en Andalucía en regularlas, siendo sancionable los comportamientos impropios“ entre los que se incluye ”pasear por la calle con vestimentas o disfraces que atenten contra la dignidad de las personas, los sentimientos religiosos o tengan un contenido xenófobo, racista, sexual, sexista, homófobo o que supongo menosprecio hacia cualquier condición o circunstancia personal o social, salvo en las Fiestas de Carnavales.

En la provincia gaditana, la capital no tiene normativa específica. No pasa así en otros puntos de la costa, como Conil de la Frontera, donde una normativa municipal de convivencia ciudadana prohíbe desde 2020 que personas o grupos de personas (despedidas de solteros y cualquier actividad no autorizada) transiten o permanezcan por los espacios públicos con vestimenta, atuendos, disfraces o exhibiendo objetos que atenten contra los derechos fundamentales de las personas. En Tarifa, el Gobierno municipal también está trabajando para regular y atajar “de manera legal” las despedidas de soltero en el pueblo, algo que “genera algo de desmadre y ruido”.

En Huelva, Jaén y Córdoba tampoco se han establecido límites legales a estas celebraciones. En la capital cordobesa, el Consistorio, hosteleros y vecinos han mostrado su disposición para abordar este asunto y establecer unas regulación para este tipo de eventos.