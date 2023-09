Córdoba tiene más de 4.500 viviendas en zona inundable

¿Recuerdan la crecida del Guadalquivir de 2010 que anegó gran parte de las parcelaciones que se ubican en el entorno de río en Córdoba, desde la zona de Alcolea hasta el aeropuerto? Esas viviendas son parte de las que el término municipal de la capital tiene en zona potencialmente inundable, que ascienden a un total de 4.565.

Son viviendas que se levantan en zonas inundables, con una probabilidad media u ocasional de sufrir episodios de riadas, según un estudio elaborado por elDiario.es según una investigación elaborada por rio.es a partir de datos del Catastro y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.

Estos datos incluyen los edificios situados en zonas inundables en un período de retorno de 100 años. Es decir, todas aquellas zonas que pueden padecer una inundación o más durante este período de tiempo.

En Córdoba capital, el mapa de zonas inundables se extiende a lo largo del Guadalquivir, de este a oeste desde las barriadas periféricas y las parcelaciones a la propia ciudad, pero también a ambos lados de la Autovía del Sur A-4, incluida en zona de riesgo. En total, las viviendas en zona inundable en Córdoba suponen el 3% del total de las edificadas.

El cambio climático y la llegada de lluvias torrenciales como estos días han asolado a parte del país ponen sobre la mesa la situación de las viviendas que se encuentran en zona inundable.

Y no solo la capital cuenta con viviendas en zonas inundables. Si bien es el municipio con un mayor número de viviendas en esta situación, la provincia también arroja resultados en este mapa de las viviendas inundables. Cabra, tras Córdoba capital, es el municipio donde hay más hogares en esta situación, con un total de 2.849, que son el 26,5% de todas sus casas. Es decir, más de una de cada cuatro viviendas egabrenses están en riesgo de inundación en un periodo de retorno de cien años.

Asimismo, Palma del Río tiene 471 viviendas inundables (5,1%), mientras que Puente Genil suma 197 (1,4%) y Aguilar de la Frontera 117 (1,7%), siendo esos tres municipios y la capital los que están por encima del centenar de viviendas en riesgo de inundación.

Según los datos del estudio, en España, más de un millón de hogares en España se levantan en zonas inundables, con una probabilidad media u ocasional de sufrir episodios de riadas o embates del oleaje del mar. Se trata del 4,3% de todas las viviendas del país.

Por comunidades autónomas, el ranking lo lidera la Región de Murcia (un 17% de viviendas afectadas), seguida de Cantabria (10%), Asturias (9%) y Baleares (8%).

