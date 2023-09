Contratación apuesta por la empresa sevillana Sereníssima para el bar del Centro de Recepción de Visitantes

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba ha valorado como oferta más ventajosa para gestionar el bar del Centro de Recepción de Visitantes (CRV) la presentada por la empresa sevillana Sereníssima Iberia, por encima de las registradas por el chef Periko Ortega o el grupo cordobés La Sultana. La mejora del canon y el número de actividades gastronómicas han sido los dos puntos en los que la entidad sevillana ha conseguido despuntar la entidad sevillana, a la que se le ha solicitado la documentación pertinente.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba impuso un canon mínimo de 28.978,56 euros anuales. Para lograr una mejor puntuación, Sereníssima Iberia ha elevado esta cantidad hasta 65.584 euros. Junto a ello, en su oferta ha introducido mejoras como un sistema electrónico de reservas para el bar y otro para las actividades gastronómicas, que en su caso se elevan a más de diez al mes. Con todo, ha obtenido una puntuación de 98,8

Cuando se formalice el contrato, esta empresa empezará a ofrecer un servicio de cafetería, almuerzo y cena, con productos de Denominación de Origen, ecológicos, de temporada y de proximidad. El espacio sujeto a la concesión consta de 106,73 metros cuadrados y ubicado en la planta baja del edificio, con capacidad para 60 personas. El horario máximo de cierre será hasta las 2:00, pudiéndose ampliar en una hora más cuando la apertura se produzca en viernes, sábado y vísperas de festivo. El horario de apertura será las 7:30.

