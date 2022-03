La comisión para la exhumación de las fosas de Córdoba se pone en marcha

La comisión de seguimiento prevista para desarrollar los trabajos de excavación y exhumación de las fosas donde yacen personas represaliadas en los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael echará a andar este jueves 3 de marzo. Para este día hay prevista una primera reunión con la presencia de las administraciones firmantes del convenio de colaboración para realizar estos trabajos, reunión en la que quedará constituída dicha comisión y se abordarán varios asuntos importantes.

Así, según ha podido conocer Cordópolis, a la constitución propiamente de la comisión -que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba-, están llamados los representantes de las administraciones firmantes del convenio, es decir, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Córdoba. Asimismo, como copartícipes del objetivo del convenio y financiador también de los trabajos, están invitados los representantes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central.

En el orden del día de esta primera reunión de la comisión está previsto que se aborden y establezcan los plazos para llevar a cabo las tareas de exhumación de las fosas. Así, se tomará "conocimiento del cronograma de tramitación del expediente de contratación" para llevar a cabo el objeto del convenio, es decir, los trabajos de excavación y exhumación.

Hay que recordar que, previamente, se han llevado a cabo diversas catas que, junto al estudio documental y testimonial, han probado la existencia de las fosas comunes con enterramientos de personas represaliadas tras el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura. Se estima que en estos dos cementerios de Córdoba habría más de 4.000 víctimas represaliadas, de las que más de la mitad están plenamente identificadas con nombres y apellidos.

De otro lado, la comisión también prevé abordar la necesidad de crear un punto de atención ciudadana relacionado con las exhumaciones. Esta es una demanda largamente reivindicada por las familias de las víctimas, de manera que se les atienda y ofrezca información sobre el proceso que se va a seguir, además de servir para guiarles en la toma de muestras de ADN que luego puedan servir para identificar los restos de sus familiares enterrados en las fosas comunes.

Precisamente, la asociación de familiares de víctimas, Dejadnos Llorar, que pidió hace cerca de cinco años que en Córdoba se abordasen las exhumaciones de sus seres queridos, esperan que el proceso no se dilate más en el tiempo y que este mismo año puedan comenzar los trabajos. El Ayuntamiento ya cuenta con el técnico encargado de redactar el pliego del contrato para sacar a licitación los trabajos.

Recuerdan que, llegados a este punto se cuenta ya con los trabajos previos realizados tanto a nivel documental como sobre el terreno y con la financiación comprometida por parte de las cuatro administraciones, por lo que confían en que la tramitación del expediente para licitar y adjudicar los trabajos no se retrase y estos puedan iniciarse pronto.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!