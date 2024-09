El Ayuntamiento valora la posición de Córdoba en el turismo de congresos: “Hemos pasado de no estar a estar con fortaleza”

La teniente de alcalde delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha realizado un balance de las actuaciones llevadas a cabo en los dos últimos años para posicionar a la capital en el sector MICE -por sus siglas en inglés de reuniones, incentivos, convenciones y exhibiciones- y ha valorado que “hemos pasado de no estar a estar con fortaleza” en dicho sector.

Aguilar ha recordado que desde agosto de 2022 se ha trabajado enuna estrategia de posicionamiento con el objetivo de colocar a Córdoba en el sector dle turismo de congresos y, en estos dos años, “Córdoba está demostrando que es competitiva por ser un destino diferencial”. Además, ha destacado las ventajas del turismo de congresos para la ciudad, al tratarse de una llegada de visitantes con menos estacionalidad, mayor duración en sus estancias y mayor nivel de gasto.

Aguilar ha destacado que Córdoba se proyecta en este sector como una ciudad con “una oferta cultural y un patrimonio que nos diferencia”, además de puntuar la gastronomía y ser percibida como “una ciudad amable y segura”.

Balance de posicionamiento

Así, en el balance de estos dos años, Córdoba ha estado presente en 17 eventos especializados del sector MICE, con más de 250 reuniones one to one con conexiones directas con potenciales clientes. Se ha estado presente en eventos del sector como Evento Plus con 600 asistentes y con acuerdos en las asociaciones de agencias del sector del turismo de congresos.

Asimismo, Córdoba ha llevado a cabo 27 presentaciones directas de destino en ciudades como Bilbao, Zaragoza, San Sebastián, Barcelona, Málaga o Valencia, entre otras ciudades, con “captación de nuevos clientes y la promoción de la marca Córdoba entre actores del sector MICE”.

Igualmente, se ha contactado con 1.500 prescriptores de referencia y se ha estado presente en 39 ferias, además de trabajar con 11 medios de comunicación especializados y atender a 19 agentes del sector en viajes a Córdoba para familiarizarse con la ciudad de cara a incluirla como destino.

Para Marian Aguilar, “este trabajo y esta estrategia es la mejor y el camino a seguir” para “colocar a Córdoba en la vanguardia de los destinos de características similares, pero profundizando en aspectos diferenciadores que nos hacen ser un lugar único en el mundo”.