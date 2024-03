El Ayuntamiento sigue a vueltas con facturas de hace tres años de la Fundación Artdecor

33.033 euros. Esa es la cantidad que sigue dando vueltas en el Ayuntamiento de Córdoba para justificar la subvención que se concedió el primer año al proyecto Córdoba ciudad de las ideas, impulsado por la Fundación Artistas de Córdoba (Artdecor), y que está también detrás de la falta de abono para la segunda edición de este programa, que beca a artista nacionales e internacionales para que creen su obra en la ciudad.

Este lunes, la Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento ha iniciado un expediente de declaración de lesividad hacia la decisión que se tomó en su día de dejar caducar el reintegro de estos 33.033 euros, al considerarse que esa decisión va contra los intereses del Ayuntamiento.

El expediente completo aclara que se se detectó un error en la documentación justificativa que presentó Artdecor para acreditar la ayuda que recibió para el primer año de la convocatoria. Para entender lo ocurrido hay que remontarse al año 2021, en el que, gracias al acuerdo por el que el PSOE permitió aprobar los presupuestos generales, se incluyó el compromiso del Ayuntamiento a apoyar el proyecto Córdoba ciudad de las ideas.

Aquel proyecto tenía que arrancar en 2021, pero la pandemia de la Covid complicó las actividades planificadas, entre ellas un congreso titulado Córdoba, Ciudad de las Ideas. Ciudadanía, Cultura y Sostenibilidad, que finalmente se celebró del 26 al 29 de enero de 2022.

Según el documento de Intervención, Artdecor presentó varias facturas con fecha de 2022, vinculadas en su mayoría a este congreso, a pesar de que “todas las actividades que formen parte del referido proyecto tendrían que realizarse en la anualidad de 2021”.

Concretamente, se detectaron facturas de pago a los ponentes, organización y alojamiento. Todas ellas eran de enero de 2022 y ninguna de ellas válidas para justificar la subvención. En este ámbito, el presidente de Artdecor, Fernando Vacas, siempre ha defendido que, a la hora de justificar los gastos, siguió las órdenes del Ayuntamiento de Córdoba, que entendió que no hubo mala fe y que el cambio de fecha del congreso estaba justificado por la pandemia.

Por todo ello, se estimó dejar caducar el reintegro de las cantidades concedidas y no justificada, certificado en una proposición de la Junta de Gobierno Local de abril de 2022, que se ha ratificado este lunes. Pero, en la misma sesión, por la vía de urgencia, se ha aprobado reclamar esa cantidad por otra vía.

Esto es lo que ahora entiende que no se debió hacer el subdirector de Casco Histórico, que considera que “realmente se tendría que haber iniciado expediente de reintegro parcial de la cantidad concedida y no justificada de 33.032,99 euros”. De hecho, “considera que no ha prescrito el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro”, y ha pedido que se le notifique a Artdecor por si quiere recurrir de nuevo la justificación.

El proyecto Córdoba, ciudad de las ideas, mientras tanto, está en el aire. Aún pendientes de cobrar la segunda anualidad, la tercera edición de las residencias artísticas a las que se comprometió el Ayuntamiento aún no se ha anunciado ni parece que sea posible que se haga en un futuro inmediato.