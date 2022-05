El Ayuntamiento entrega a la Fiscalía más documentación sobre contratos de alumbrado público entre 2016 y 2022

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este jueves en rueda de prensa que el Ayuntamiento ha entregado más documentación a la Fiscalía en relación a contratos de alumbrado público que se habrían suscrito entre los años 2016 y 2022 y que forman parte del llamado Caso Infraestructuras.

En su comparencia, el regidor ha explicado que el gabinete jurídico del Consistorio -que está personado como acusación en el proceso- ha enviado al Ministerio Público información sobre las diversas firmas que contrataron con el Ayuntamiento durante estos años en materia de alumbrado público, la relación de los cuadros de mandos eléctrico que se instalaron durante este intervalo de tiempo y los nombres de los responsables de contratación de alumbrado público. No obstante, Bellido ha comentado que no se ha enviado otro expediente que se había solicitado “ya que no se ha localizado por los servicios técnicos” del Ayuntamiento. “De todos estos contratos, no tengo nada que ver”, ha adelantado.

Sobre las declaraciones que el exdelegado de Infraestructuras del Ayuntamiento y actual portavoz de Ciudadanos, David Dorado, realizó este miércoles a la salida de su declaración como testigo en el caso Infraestructuras, el alcalde ha rehusado contestar. Cabe recordar que Dorado se refirió a la “catadura moral” del alcalde, a quien trasladó que debe restituirlo de todos sus cargos tanto a él como a su equipo.

“Sobre las declaraciones” que Dorado hará como testigo, Bellido ha comentado que no las valorará “mientras que el proceso judicial esté en curso”. En relación a las manifestaciones que hizo fuera del Juzgado de Instrucción, el alcalde las ha enmarcado en el contexto de malestar que Dorado estaría sufriendo ante esta situación. “Debe ser duro y difícil ver parte de tu equipo imputado, declarar como testigo y pasar de ser miembro del gobierno a estar fuera”.

A pesar de todo, le ha deseado “lo mejor” y espera que “el juez termine la instrución y quede claro que no ha habido ningún ilícito penal porque no le dese el mal a nadie”. “Velo por la honestidad del gobierno local” y por “despejar cualquier sombra de duda en nuestra actuación”, ha dicho .En relación a la restitución de Dorado y de su equipo, Bellido ha comunicado que, por el momento, Ciudadanos no ha presentado ninguna petición al respecto en la comisión de seguimiento del pacto que firmaron el PP y la formación naranja.