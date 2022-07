El Ayuntamiento ensaya un nuevo asfalto para reducir el ruido del tráfico

El Ayuntamiento de Córdoba ha destinado una inversión de casi 335.000 euros, financiada con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), a ejecutar una intervención de asfaltado, con “una capa de tres centímetros”, para “atenuar el ruido del tráfico”, en varias avenidas del centro de la ciudad, además de a instalar pantallas, también para proteger contra la contaminación acústica, en este caso a los vecinos de la Ronda Norte, a la altura de la urbanización Las Brisas.

Así lo han dado a conocer este jueves, en la presentación de dicho proyecto en la confluencia de las avenidas Ronda de los Tejares y Cervantes, donde llevará a cabo dicho asfaltado, además de en las avenidas de La Libertad y Al-Nasir, el alcalde de Córdoba, José María Bellido; la teniente de alcalde de Reactivación Económica, Blanca Torrent, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, detallando éste último que las obras, adjudicadas a la empresa Jicar, comenzarán el próximo 1 de agosto, precisamente porque ese mes hay menos tráfico.

En concreto, “se van a pavimentar 40.000 metros cuadrados”, a lo largo de un recorrido de “tres kilómetros, aproximadamente”, y ello como parte de la apuesta del gobierno municipal de PP y Cs por “un modelo de ciudad más sostenible y más habitable”, mediante “actuaciones como ésta, financiadas por la Unión Europea (UE)”.

A este respecto, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha recordado que este es un ejemplo del “positivo” desarrollo que están teniendo en el presente mandato los proyectos financiados por la UE a través de la Edusi, de los que el actual gobierno local se encontró “solo con siete proyectos” al inicio del mandato, “y algunos incluso con problemas de legalidad”, pero “hoy en día el 75 por ciento de las actuaciones están en marcha”.

A ello hay que sumar también, según ha señalado Bellido, “la gestión que se está haciendo de fondos Next Generation”, en relación a los que el Ayuntamiento, según ha asegurado, está “apurando casi todas las convocatorias, que son muchas y algunas mal orientadas”, pero la cuestión es que el Consistorio está “intentando buscar fondos para Córdoba”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!