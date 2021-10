El Ayuntamiento se compromete con Juan Cuenca a recolocar las lámparas de La Corredera inmediatamente

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, ha comunicado al arquitecto Juan Cuenca, impulsor de Equipo 57, que se va a proceder a recolocar "inmediatamente" las 55 lámparas que diseñó para la plaza de la Corredera y que fueron retiradas aduciendo motivos de seguridad por los técnicos de Alumbrado Público cuando una de ellas se desprendió y cayó al suelo.

Según ha contado Juan Cuenca a este periódico, este mismo viernes se ha reunido con Salvador Fuentes y con el jefe de la Oficina de Arqueología de la Gerencia, Juan Murillo, que le han transmitido que las lámparas retiradas y guardadas en un almacén van a volver a colocarse en los arcos de la plaza de La Corredera, donde llevaban instaladas desde el año 2001, cuando concluyó la última reforma, que el propio arquitecto llevó a cabo.

Además, ha asegurado que desde la Gerencia se han comprometido a recolocar las lámparas "con todos los medios de seguridad posibles", para así evitar nuevo desprendimientos de las luminarias, como el que ocurrió el 10 de octubre y que provocó daños leves a un camarero de la céntrica plaza.

Cuenca, que no ha ocultado su malestar por la retirada sin avisar de las lámparas, ha celebrado este viernes la decisión de la Gerencia. "En estos casos, lo que hay que hacer es reparar lo que cause problemas, y no colocar algo en su lugar. Y menos en un conjunto protegido", ha dicho el arquitecto, en referencia a los focos led que colocó Infraestructuras en el lugar donde iban las lámaras.

Además, el impulsor se ha puesto a disposición de la Gerencia de Urbanismo para que colaborar con ella si hiciera falta otro tipo de actuaciones de conservación en la plaza.

Con la reunión de este viernes parece quedar zanjada la irregular retirada de las lámparas de la plaza, un bien de especial protección, y que se hizo sin seguir los cauces legales. Por el momento, la Junta de Andalucía, responsable de velar por el bien ha indicado que para devolver las lámparas a su lugar, el Ayuntamiento tiene que presentar un "proyecto de reposición" que tiene que ser visado y autorizado por la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía.

Mientras, se depurarán las correspondientes responsabilidades por la retirada de un bien que está protegido. Este periódico ha intentado contactar con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo sin éxito.