El Ayuntamiento atenderá las peticiones de Salud para reforzar el control de normas Covid en locales de ocio

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho referencia a la reunión de la Consejería de Salud con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) -de la que forma parte el Ayuntamiento de la capital- para abordar las medidas necesarias en los municipios con el fin de atajar el incremento de casos positivos de Covid19. En ese sentido, Bellido ha asegurado que se atenderán las peticiones de Salud para reforzar el control de normas Covid en los locales de ocio, entre otras acciones que se han propuesto. "Si nos lo pide, lo haremos".

Asimismo, en referencia a los botellones y al cierre de parques que se ha decidido en otras ciudades como Sevilla, Bellido ha recordado que Córdoba mantiene el cierre nocturno a las 22:00 de parques y jardines desde el fin del estado de alarma, lo que "contribuye a controlar mejor el botellón que es un fenómeno donde se va viendo que se producen contagios", al darse agomeración de personas, sin mascarilla y en convivencia

No obstante, el alcalde ha señalado que en Córdoba "no hemos visto fenómenos de cientos y miles de personas haciendo botellón como en otras ciudades" y ha valorado que se trata, "en general, son hechos aislados que vigila la Policía Local" y ha destacado el comportamiento general de los jóvenes cordobeses, muchos de los cuales "a mitad de julio como estamos ya están disfrutando de sus vacaciones en otras zonas".

Preguntado si va a haber un refuerzo de la vigilancia de la Policía Local sobre el botellón, José María Bellido ha dicho que "si es necesario se reforzará, pero en principio no es necesario". Y con respecto al cumplimiento de las normas Covid en los locales de ocio, el alcalde ha dicho que "sí, estamos colaborando y vamos a atender las peticiones de Salud. Si nos lo piden, lo haremos", ha dicho.

Por otra parte, el alcalde ha vuelto a hacer un llamamiento a "mantener la prudencia" y a que "se siga acelerando la vacunación" contra el coronavirus. "La incidencia de Covid está muy centrada en un determinado sector de personas, en quienes no tienen completa la vacunación y, especialmente, en la gente joven, en adultos jóvenes que a su vez no han recibido la pauta completa de vacunación", ha dicho Bellido. Por ello, ha hecho "una llamada a la prudencia, a seguir cumpliendo todos los protocolos que marcan las autoridades sanitarias. Y a vivir este verano con corazón pero también con cabeza", ha pedido.

Ha destacado que "no se está produciendo una correlación entre la incidencia de número de casos y el número de hospitalizaciones, que sigue estabilizado a la baja. Es muy buena señal pero tenemos que seguir siendo muy priudentes".

Sobre la vacunación, ha solicitado que "la población no se confíe, especialmente jóvenes pensando que pueden esperar a otro momento para vacunarse" y ha pedido "que siga habiendo interés en vacunarse". "Lo más importantes es que se siga avanzando en la vacunación" y ha apuntado que desde Salud se le ha trasladado que "en agosto puedan estar vacunados todos los mayores de 16 años".

Bellido afirma que el Constitucional no cuestiona el confinamiento, sino cómo se hizo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha afirmado este jueves que el Tribunal Constitucional (TC), con su sentencia sobre el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación al inicio de la pandemia, "no ha tomado ninguna postura en contra del confinamiento" que conllevó, pero sí ha señalado que debió usarse otra fórmula más apropiada, la del "Estado de Excepción".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Bellido ha recordado que el líder de su partido, Pablo Casado, "ya advirtió que estábamos asistiendo a un Estado de Excepción encubierto", y por eso y ante la sentencia del Constitucional, el alcalde ha dicho esperar que "el Gobierno empiece a respetar a las instituciones democráticas".

En este sentido, ha opinado que "no se puede decir que el Constitucional está en contra del confinamiento y que esa era el arma para luchar contra el Covid, algo que sabemos todos, que el confinamiento fue nuestra vacuna" al inicio de la pandemia, "pero es que el Constitucional no ha tomado ninguna postura en contra del confinamiento, lo que ha dicho es que la norma que se utilizó para decretarlo, es la que no se ajusta a la Constitución".

Es decir, según ha señalado Bellido, "no tenía que haber sido un Estado Alarma sino un Estado de Excepción" lo que decretase el Gobierno, por lo que ha dicho esperar que ahora "el Gobierno se baje de su pedestal, se baje de la soberbia y empiece, en primer lugar, a acordar más cosas con los grupos de la oposición", pues en este caso "ya se le advirtió que el camino elegido para tomar esa decisión no era el correcto, y que empiece a dialogar".

De hecho, según ha argumentado Bellido, poniendo como ejemplo el Ayuntamiento de Córdoba, "cuando se dialoga, cuando se tiende la mano, se llegan a acuerdos que son buenos para la población, y creo que de eso falta mucho en el Gobierno de la Nación".