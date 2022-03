El Ayuntamiento asumirá la gestión directa del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba estará gestionado directamente por el Ayuntamiento de la ciudad, sin creación de ningún nuevo organismo o entidad y sin acudir a la gestión indirecta, según ha informado el Consistorio a través de una nota de prensa.

Así se ha puesto de manifiesto en la tarde de este jueves en la reunión de la comisión de estudio creada precisamente para determinar cuál es la mejor forma de gestionar dicha instalación, cuyas conclusiones apuntan a que al tratarse de la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio público se considera que, al menos en su primera etapa, la actividad de la Administración se limitará a la distribución de espacios y tiempos para la celebración de las distintas actividades feriales y congresuales que se soliciten, a la captación de usuarios y a la limpieza y mantenimiento de la infraestructura, siendo las empresas y entidades que pidan el uso del equipamiento del CEFC las que, en función de sus necesidades, contraten servicios adicionales a los expuestos (catering, personal para eventos, etcetera).

Esta prestación directa del servicio se acuerda sin perjuicio de la colaboración que pueda prestarse desde los servicios especializados relacionados con el CEFC, tanto del Imtur como del Imdeec. Asimismo, no impide la colaboración de otras administraciones (Diputación Provincial de Córdoba, Junta de Andalucía, Administración del Estado) tanto en la financiación de la actividad a desarrollar en el CEFC como en otras cuestiones necesarias mediante la figura jurídica del convenio.

Las conclusiones elevadas por la comisión recogen que, en posteriores etapas, si el servicio a prestar al usuario del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones fuese más complejo, se pueda optar, a través de los procedimientos legales pertinentes, por otras formas de gestión basadas en una mayor colaboración tanto público-privada como de otras administraciones públicas.

