Un año de la muerte de Álvaro Prieto: el recuerdo sigue presente

Un año de una de las situaciones más traumáticas para la sociedad cordobesa en los últimos tiempos. Saltaban las alarmas cuando por los grupos de WhatsApp se alertaba de que un joven de apenas 18 años había desaparecido. ¿Cómo podía ser posible? ¿Dónde estará? ¿Con quién se habría cruzado? Era todo muy extraño, más aún cuando la última vez fue visto a las 9:30 en la estación de Santa Justa, vistiendo un pantalón beige y camisa verde. Con el paso de los días, comenzó a alcanzar relevancia nacional hasta que fue hallado muerto cuatro días después entre dos vagones de un tren averiado.

Esos hechos ocurrieron el 12 de octubre, donde Álvaro Prieto, después de ser expulsado de la estación de Santa Justa según el informe que fue encargado en su día por el Centro de Servicios de las instalaciones sevillanas, se dirigió para tratar de acceder a la estación por las cocheras donde sufrió su fatal accidente. El joven cordobés estuvo hasta 100 horas encajado entre dos vagones de un tren que, curiosamente, tuvo un accidente en Córdoba. Esto salió a la luz después de que una cámara de TVE captara su cuerpo en directo, cosa que obligó a la cadena nacional a pedir disculpas una vez sucedió.

Sin embargo, esta cadena de sucesos es conocida por todo el mundo y es digno de recordarlo, sobre todo por la memoria de un cordobés que tuvo una despedida muy calurosa días después. Por un lado, el Córdoba CF, equipo que defendía sus colores en la categoría juvenil, organizó, a través de su afición, un minuto de silencio que congregó a la primera plantilla blanquiverde, a sus compañeros de vestuario y a sus hinchas en los aledaños de El Arcángel. Flores, una camiseta con el 18 y mucha emoción para un joven que tenía un gran futuro en el club cordobés.

Aun así, no fueron los únicos homenajes que recibió el joven cordobés tras su fatal desenlace aquel 12 de octubre. La comunidad universitaria de la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba, nuevamente el Córdoba CF en un partido oficial, el Colegio Las Esclavas, o el propio fútbol andaluz realizaron gestos para honrar la memoria de un Álvaro Prieto que falleció con tan solo 18 años. En cambio, su figura está más que presente hoy en día, no solo por su club de fútbol, sino que por sus amigos y compañeros que siguen tratando de que su persona no se olvide.

La banda del 18 y una historia que emociona

El número 18 parece estar muy ligado al Córdoba CF desde aquel 12 de octubre de 2023. El fallecimiento de Álvaro Prieto marcó mucho a los aficionados del club blanquiverde, pero más aún a conocidos, familia y compañeros, que desde entonces recuerdan con énfasis su figura. Por ello, algo que les unía a sus íntimos era la entidad califal y es por ello que un grupo de amigos decidió crear el pasado mes de julio una peña denominada: 'La Banda del Dieciocho' y ahora acompaña al primer plantel cordobés en sus viajes fuera de casa, en su retorno al fútbol profesional.

Esta peña cordobesista siempre luce con orgullo tanto banderas como bufandas donde el 18 y la figura del joven cordobés está presente. “Prieto, tu huella es eterna”, añade en su biografía de redes sociales. Y no es para menos. Estos peñistas estuvieron presentes en Miranda de Ebro, Elche y Albacete para apoyar al Córdoba CF. La unión hace la fuerza, como quien dice, y más aún en ciertas situaciones traumáticas como la de Álvaro Prieto que en este 12 de octubre se cumple un año, 365 días de su muerte en la estación de Santa Justa en Sevilla.