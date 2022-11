El alumbrado de Navidad se reduce media hora y los pases en Cruz Conde acabarán a las 20:30

La iluminación especial de Navidad en Córdoba verá reducido este año su horario con respecto al pasado en media hora. Se encenderá a las 18:15 y se anticipará el apagado de las luces a las 22:30 de lunes a jueves, mientras que los viernes y fines de semana será a la 1:00 y los días clave de la Navidad -24, 25 y 31 de diciembre- se hará a las 3:00. Además, el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde ofrecerá cinco pases diarios cada media hora entre las 18:30 y las 20:30.

El túnel de alumbrado de la calle Cruz Conde cuenta, como el año pasado, con 348 metros lineales de iluminación con un total de 743.000 puntos de led y una potencia de 67.655 watios. Habrá cinco pases cada día a las 18:30, 19:30 20:30 con una intensidad normal y a las 19:00 y las 20:00 con un volumen de menor intensidad. En cada uno de los pases habrá cuatro canciones, con novedades respecto a años anteriores pero no se desvelarán hasta el día de la inauguración del alumbrado el próximo 2 de diciembre. El importe total de este espectáculo de luz y sonido es de 458.435 euros.

Por otra parte, el resto de la ciudad también se iluminará en Navidad entre el 2 de diciembre y el 6 de enero, con un total de 1.532.712 puntos led que son un 6% más que el año pasado, si bien se reduce la potencia total en un 11,84% con 7.122 watios.

En total, habrá 66 ubicaciones con luces ornamentales de Navidad en la ciudad -centro, casco histórico, Campo de la Verdad, Ciudad Jardín, La Viñuela, El Tablero, Fidiana, San Rafael de la Albaida, Santa Rosa, Levante, barriadas periféricas y Puerta de Almodóvar, entre otras-.

Habrá 343 arcos de iluminación con 79 motivos navideños, además de un abeto de estructura en el Vial y cordones en el arbolado. El importe de este alumbrado navideño en la ciudad es de 337.472 euros IVA incluido.

El teniente de alcalde de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha destacado que el recorte en el horario de la iluminación y la reducción en la potencia utilizada suponen “medidas de ahorro energético” que sitúan la iluminación especial de Navidad en Córdoba en horarios similares a ciudades de su entorno como Málaga, Sevilla y Granada.

