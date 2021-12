El alcalde achaca la reducción de producción en Cosmos a "la situación nacional" por los "encarecimientos"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha lamentado este viernes la reducción de producción en la cementera Cosmos "que tiene que ver, porque así lo han comunicado, con la situación que se vive en el ámbito nacional, con el encarecimiento del precio de la luz y los precios del transporte que hacen que la producción no sea rentable".

Cosmos plantea la salida de dos tercios de la plantilla en Córdoba

Saber más

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha expuesto que "es una noticia negativa, como todas las que empresas que disminuyan su producción", a lo que ha agregado que "esto debe hacer reflexionar sobre eso que venimos diciendo desde hace meses algunos de que esta situación es insostenible y es muy difícil, porque afecta a la empresa y el empleo".

Al respecto, ha señalado que "aquí hay un ejemplo práctico, que no es el primero en España, sí seguramente en Córdoba el que hay desgraciadamente más sonado y más grave", al tiempo que ha precisado que "igual que está Cosmos hay muchas pequeñas empresas, muchos talleres, artesanos y fabricantes más pequeños que están teniendo situaciones donde también los costes se les están disparando y ponen en peligro la viabilidad de sus empresas".

En relación con el caso de Cosmos, el primer edil ha indicado que "desgraciadamente ese coste de la luz no lo puede asumir la empresa y hace que paralice parte de su producción", de manera que "efectivamente eso tiene unas consecuencias negativas de empleos", ha lamentado.

No obstante, el alcalde espera que "cuanto antes esta situación pase y se pueda ver que las empresas vuelven a resurgir y el empleo de su mano, porque si no, lo vamos a pasar todos muy mal".

IU exige a Bellido que pida "disculpas" por haber "engañado" a la ciudadanía y a la plantilla

La dirección local de IU en Córdoba capital ha exigido este viernes al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), y al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), el también popular Salvador Fuentes, que pidan "disculpas por haber engañado y manipulado a la ciudadanía" cordobesa, además de a los propios "sindicatos y a la plantilla" de Cementos Cosmos.

En este sentido y en una nota, IU ha afirmado que el "cinismo político de este alcalde y de su equipo de gobierno llegan a unos niveles que no merecen esta ciudad y sus vecinos, a los cuales siguen engañando", siendo "lamentable" tal actitud "en un momento en el que la empresa Cosmos plantea quedarse solo con un tercio de la plantilla actual".

Desde IU han señalado que "aquellas promesas que el alcalde les hizo en campaña electoral, en referencia a la plantilla de Cosmos, han quedado en el olvido, e incluso ha hecho todo lo contrario a lo que dijo", y ahora su consecuencia más inmediata es que "desgraciadamente se van a destruir puestos de trabajo en nuestra ciudad".

Para IU es importante recordar que "en el mandato anterior y tras denegarse la licencia para que en Cosmos se pudiera incinerar residuos", el actual alcalde, entonces en la oposición, "llegó a aventurar que se perderían puestos de trabajo, unos 200 directos decían en plena campaña, que se condenaba al cierre de esta fábrica o que se impedía que otras industrias quisieran venir a Córdoba".

Eso, según han añadido desde IU, "es lo que dijeron el alcalde y el actual presidente de Urbanismo cuando estaban en la oposición y en plena campaña electoral, llegando incluso a señalar que acosábamos a la empresa y que era "grave que no se le concediera licencia para incinerar".

Pues bien, "meses después de aquellas declaraciones", pero ya siendo alcalde, Bellido "denegó la licencia para incinerar, en concreto en diciembre de 2020, y ahora no está haciendo absolutamente nada para que esos puestos de trabajo no se pierdan, algo que demuestra que no es de fiar".