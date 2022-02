Facua Córdoba se suma a la movilización en defensa de la sanidad pública que tendrá lugar el próximo sábado 19 de febrero. Así lo ha expresado en un comunicado. La manifestación ha sido presentada este viernes por UGT, CCOO, PSOE, IU y Podemos.

El presidente de FACUA Córdoba, Francisco Martínez, se ha reunido este 9 de febrero con el secretario general de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, y la secretaria general de CCOO en la capital, Marina Borrego, con la finalidad de aunar fuerzas ante el evidente deterioro de la sanidad pública en la localidad.

Las reivindicaciones se basan en la clara situación de desbordamiento de la atención primaria, que se ve reflejada en las colas a las puertas de los centros de salud, el cierre de los mismos en horarios de tarde, interminables listas de espera, así como la imposibilidad en muchos casos de gestionar las necesidades sanitarias a través de las herramientas que pone a disposición la Junta de Andalucía por el propio colapso de las mismas.

La asociación ha destacado el progresivo desmantelamiento de la sanidad pública por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Una situación, que se ha visto agravada, según han expuesto, por el despido de los 8.000 profesionales contratados para afrontar la pandemia de la Covid-19 en toda Andalucía.

Las organizaciones denuncian que las soluciones que plantea la Junta "no son más que parches insuficientes para solventar el problema, que no logran atajar una situación que pone en riesgo la salud de las personas al no contar con una asistencia adecuada". Por último, han señalado el peligro que corre actualmente la sanidad pública ante la evidente apuesta política del Gobierno andaluz por la sanidad privada en detrimento de la primera. La manifestación partirá de la Plaza de las Tres Culturas a las 11:00 y culminará frente a la Subdelegación del Gobierno.