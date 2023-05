El PSOE asume su derrota en Córdoba, que justifica por la “polarización” nacional

Las caras en la sede del PSOE en la avenida del Aeropuerto eran largas desde el inicio del recuento. La primera encuesta dibujaba un panorama muy aciago para la formación en la capital. Dos horas y media después, se confirmaba el retroceso: el PSOE perdía un concejal respecto a los comicios de 2019 y se quedaba con siete.

La caída en los votos también ha sido importante, pasando del 26,7% de los votos hace cuatro años, a poco más del 22% este domingo, en el que el PP le ha duplicado en apoyos. La derrota sabía incluso más amarga por las victorias que comenzaban a conocerse del PP en bastiones socialistas como Lucena o Palma del Río y que han hecho perder la gobernabilidad en la Diputación de Córdoba.

A pesar de ello, el candidato socialista a la Alcaldía, Antonio Hurtado, ha sido recibido con aplausos cuando ha amagado con comparecer, pasadas las 23:30 de la noche. Se ha dado la vuelta, puesto que el partido pedía a los candidatos no comparecer antes de que lo hiciera Pedro Sánchez y Juan Espadas.

Volvió a salir media hora después, y se llevó un segundo aplauso, acompañado de Rafi Crespín, secretaria general del PSOE de Córdoba, que ha felicitado por su victoria al PP. “Llevábamos días diciendo que no éramos capaces de que el debate fuera municipal”, ha afirmado Crespín, que ha criticado que la “polarización” del debate nacional se haya instalado en el territorio.

No obstante, ha destacado la victoria del PSOE en 30 municipios y la alegría de haber recuperado las alcaldías de Baena y Villanueva de Córdoba. Respecto a la Diputación, ha asumido que, pese a que el PSOE mantenga sus 11 diputados, el bloque de la derecha suma para gobernar los próximos cuatro años. Crespín ha apelado a la historia del PSOE: “Cuando más hay que estar es en las duras”, ha manifestado.

Por su parte, Antonio Hurtado, ha asumido personalmente el resultado en la capital. “Si la valoración es positiva, la comparto; quien haga una valoración negativa, soy yo el culpable”, ha dicho el candidato socialista a la Alcaldía, que ha repetido dos veces su mantra ante la derrota: “A golpe de mar, pecho sereno”.

Hurtado, que ha felicitado a José María Bellido por su victoria, se ha mostrado orgulloso del trabajo hecho en esta campaña. “Hemos dado todo lo que podíamos dar. Más imposible. Lo hemos hecho con la mejor fe, el máximo de los esfuerzos y nos sentimos bastantes orgullosos”, ha apuntado el socialista.

