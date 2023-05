'Ojalá tengáis suerte porque sois muy necesarios’ es la frase que más me están repitiendo durante estos días los cordobeses y cordobesas que me paran por la calle.

La democracia no depende de la suerte del azar, es la suma de voluntades. Por eso no apelo a la suerte, apelo a los cordobeses valientes que no se dejen llevar por las encuestas y que estén dispuestos a ir a contracorriente para ganar el futuro de Córdoba.

La suerte no llega, la suerte se busca. Por eso te pido que este próximo domingo no te quedes en casa y votes con orgullo y con ilusión. No permitas que nadie te desanime ni cuestione la utilidad de tu voto, porque entonces los mismos de siempre decidirán por tí.

Apelo a que todos los cordobeses moderados nos rebelemos. La fuerza de Córdoba está en el centro y si todos salís a votar en masa el próximo domingo conseguiremos garantizar el futuro de Córdoba alejados de los extremos y con un gobierno que piense a lo grande y donde impere el inconformismo, la moderación y el sentido común.

A cambio te prometo que me entregaré en cuerpo y alma para cuidar y velar por nuestra ciudad los próximos cuatro años. Te doy mi palabra, la palabra de alguien como tú, que sabe lo que es hacer una entrevista de trabajo, dormir pocas horas y ganarse el pan fuera de la política.

Confía en el nuevo CS, apuesta por la Córdoba del futuro.