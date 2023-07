Evitar el calor o volver a la playa: los motivos de los primeros votantes que ya han formado colas en el 23J

A primera hora de la mañana de este domingo, las calles de Córdoba estaban prácticamente vacías, pero las personas que paseaban por ellas lo hacían con un mismo fin: buscar su centro de votación este 23J. A las 8:00 Ángela ya estaba en la puerta del CEIP Eduardo Lucena, aunque ha contado a Cordópolis, que ha sido por error. “Creía que abrían a las 8:00, pero ya me he esperado”, explicaba a pocos minutos de dar las 9:00.

Este año las mesas de la provincia estaban constituidas al 100% a las 9:10. Unos 30 minutos antes de esta hora, en el mismo CEIP ya se habían constituido. Mari Carmen, apoderada del PP en el mismo ha detallado que la constitución se ha realizado “sin ningún problema” fuera de que “han faltado dos miembros de la mesa”. Lola y Antonio -nombres ficticios- llegaban también antes de las 9:00 para volverse pronto a Fuengirola donde han contado que les había pillado de vacaciones. “Hemos venido solo para votar”, ha contado Lola; a lo que Antonio ha añadido que “no íbamos a hacerlo por correo por si había algún problema”.

En el CEIP Ferroviario, en Colón, o en el CEIP Alcalde Jiménez Ruiz, en Fátima, cerca de una veintena de personas se han reunido antes de que las puertas de los centros de votación se abriesen. Media hora escasa antes de abrir en la Gerencia de Urbanismo o en la sede de Sadeco, ambas en Medina Azahara, también se han agolpado en torno a una veintena de personas, aunque las colas se han movido fluidamente, sin demorarse mucho tiempo la espera.

En la puerta de Urbanismo esperaba con su perro la mujer de Felipe -a la que este le ha dado el relevo al salir-. “Venimos siempre sobre la misma hora, aprovechando que sacamos al perro”, ha indicado. En su caso, no ha sido el calor el motivo para decidirse a dejar sus votos antes o después, “es él quien marca la hora”, ha aclarado señalando al animal.

Pero el calor sí que ha sido el motivo de muchos de los cordobeses que esta mañana se han dirigido a primera hora a las urnas. Sobre todo los más mayores, como es el caso de Mari Carmen, quien salía de dejar su voto en el pabellón del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) de Ciudad Jardín. Mari Carmen ha asegurado que ha salido lo más pronto posible “para aprovechar el fresquito”. Además de haber sido una afortunada que no ha tenido que esperar cola, “en mi mesa no ha habido cola, aunque en otras sí ha habido”.

El mismo motivo ha sido el de Loli, quien salía del CEIP Eduardo Lucena a pocos minutos de dar las 10:00. “He venido ya por quitarme del calor porque hoy se presenta el día bueno”, ha señalado riendo. Y es que el calor se ha notado desde primera hora en varios colegios. Este ha sido el CEIP Algafequi, también en Fátima, donde los abanicos han estado visibles en manos de quienes buscaban ser de los primeros en votar.

Otros muchos han sido los que han aprovechado para votar y seguidamente ir a desayunar, como ha quedado reflejado en las terrazas de varios bares de la ciudad. Este ha sido el caso de Andrés, quien ha detallado que al paso para ir a desayunar, ha decidido dejar su voto. Para evitar el calor, por aprovechar el paseo del perro o por volver a la playa, diversos testimonios pero con un objetivo común, no olvidar pasar por la urna este 23 de julio.

